Fin de semana | Gastrorigen
Baka, el olimpo carnívoro de Aitor Rodríguez
En el Mercado de Benalúa de Alicante, Baka nació como la idea de crear un espacio gastronómico pero, sobre todo, como una consecuencia de una trayectoria personal, la de Aitor Rodríguez, comercial de oficio y hombre de producto por vocación, que ha terminado convirtiendo el conocimiento adquirido durante años recorriendo cocinas, restaurantes y distribuidores en uno de los rincones carnívoros más interesantes de Alicante. Aitor procede de aquella generación de comerciales que entendieron pronto que vender gastronomía exigía algo más que llevar un catálogo bajo el brazo. Durante años estuvo vinculado a Foodhunter, distribuidora dedicada a buscar y acercar a la restauración productos singulares y de alta gama. Su desaparición dejó a quienes allí trabajaban buscando nuevos caminos. Aitor pasó después por una importante distribuidora de pescado, pero acabaría encontrando en la carne el territorio en el que desarrollar definitivamente todo aquel bagaje. Hoy es delegado comercial de Discarlux para Alicante, Albacete y Murcia, actividad que compagina con Baka, un proyecto que funciona como bar, puesto de mercado y carnicería y que, sobre todo, es la expresión de todo lo aprendido durante esos años. Se puede comer allí, pero también comprar una pieza y llevársela a casa. Y se puede escuchar explicar de dónde viene un animal, qué raza es, cuánto tiempo se ha madurado una pieza o por qué dos cortes aparentemente semejantes pueden resultar radicalmente diferentes. Todo sucede con las limitaciones propias de cocinar dentro de un mercado. Baka no es un restaurante ni pretende serlo. El espacio y las instalaciones condicionan necesariamente su propuesta: una única plancha permite resolver apenas un par de elaboraciones calientes y prácticamente el resto se construye en frío, siempre con una máxima: la calidad de la materia prima. El equipo que cubre cocina, mostrador y sala funciona con una profesionalidad digna de los grandes restaurantes, de esas que ya nos gustaría tener en todos sitios para mayor gloria de la hostelería nacional; conocen lo que venden, saben explicarlo y lo hacen con cercanía, simpatía y un trato. Parece una obviedad, pero no lo es: en un sector donde cada vez cuesta más encontrar profesionales formados y comprometidos con su oficio, que simplemente completan la ecuación del disfrute.
Metidos ya en carne: la picaña de vaca Cachena es un magnífico ejemplo. Una pequeña raza autóctona gallega, de escaso rendimiento productivo, cuya carne posee una personalidad enorme, con una grasa de cierto dulzor y un sabor largo y profundo, parecía como untada de mantequilla ahumada. También merece parada la cecina de Wagyu, delicada, grasa y prácticamente fundente. Pero si hay un momento para guardar en la memoria es el Wagyu japonés A5. Poca cantidad hace falta cuando la concentración de sabor es semejante, dado su alto precio. La extraordinaria infiltración hace que la grasa prácticamente se funda en la boca y deje una textura difícil de comparar con la carne de cercanía al uso. Estaba, sencillamente, de llorar. El steak tartar servido sobre hueso de tuétano juega precisamente con esa untuosidad para convertir un plato conocido en un bocado goloso y profundamente carnívoro. Y después llega el chuletón (que decimos por aquí, o chuleta, que dicen por allá) de Simmental alemana, potente, madurado, marcado con precisión y servido sin necesidad de artificios. La lista es para todos los gustos, de carne, con una oferta que se completa con torreznos de vaca, mollejas, sobrasada de buey, carpaccios de picaña, hamburguesas o su Pepito, quizás el que más fama les ha dado, convierten el puesto en un lugar donde uno puede gastar mucho o poco, sentarse a hacer una comida en condiciones o simplemente acercarse a por unos bocados, pero siempre con el producto como argumento principal. La carne vive desde hace unos años una auténtica fiebre gastronómica. Hemos aprendido al mismo tiempo que desaprendemos a hablar de razas, maduraciones, infiltración, alimentación y procedencias casi con la misma naturalidad como de toda la vida y eso que en Alicante hemos criado pocas vacas. En Baka hay producto, mucho producto, pero sobre todo hay conocimiento. Y probablemente ahí esté la diferencia. Incluso para quienes no profesan una especial devoción por la carne resulta difícil permanecer indiferentes ante determinadas piezas cuando detrás hay selección, técnica y alguien que sabe explicar qué está poniendo delante del cliente. El lema que puede leerse allí resume bastante bien esa filosofía: «Come menos carne, elige mejor».
El valor de los 100 puntos
La reciente muerte de Benjamín Romeo, con apenas 61 años, deja al vino español sin uno de esos personajes que han construido su prestigio reciente haciendo las cosas, muchas veces, a su manera.
Romeo comenzó elaborando sus vinos en una cueva centenaria excavada bajo el castillo de San Vicente de la Sonsierra y después en el garaje de la casa de sus padres. Meticuloso, singular y obsesionado con cada detalle, consiguió algo entonces extraordinario: que su Contador alcanzara los 100 puntos Parker en dos añadas consecutivas, 2004 y 2005.
Siempre he sentido especial debilidad por uno de sus blancos, Qué Bonito Cacareaba. Inicialmente se llamó El Contador de Gallocanta, hasta que en Estados Unidos surgieron problemas con Gallo por el nombre. Romeo terminó rebautizándolo con ese maravilloso Qué Bonito Cacareaba, casi una declaración de personalidad.
Su muerte me lleva precisamente a pensar en la importancia que seguimos concediendo a los míticos 100 puntos.
Hay una escena magnífica en El mago del vino. Raúl Pérez llevaba más de treinta años haciendo vino, era ya una figura internacional y, sin embargo, nunca había conseguido los 100 Parker. Durante una cata con Luis Gutiérrez dudó hasta el último momento si presentarle La Muria, un vino de una única barrica procedente de una parcela comprada a Álvaro Palacios, situada rozando los mil metros de altitud. Finalmente lo hizo. Días después recibió conduciendo la noticia de los 100 puntos. Paró el coche y lloró.
Algo significarán, por tanto, esos 100 puntos.
Para un bodeguero suponen reconocimiento, prestigio y repercusión internacional. Para nosotros, consumidores, deberían significar bastante menos. Parker -hoy The Wine Advocate- es una magnífica referencia, pero no la Biblia. Tenemos a Tim Atkin, Peñín y otras guías y críticos capaces de ayudarnos a interpretar el vino sin sustituir nunca nuestro propio criterio.
En Alicante, por ejemplo, Fierroca 2020, de Pepe Mendoza Casa Agrícola, alcanzó los 97 Parker, mientras que el extraordinario Fondillón Luis XIV llegó a los 99 puntos Peñín.
Los 100 existen y conseguirlos importa. Mucho. Pero entre beber puntos y beber vino, yo sigo prefiriendo lo segundo.
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