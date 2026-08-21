La Nucia se prepara para un maratón de cortometrajes bajo las estrellas

El cine familiar y de animación en formato corto brillará en la noche del 27 de agosto en La Nucia con la proyección al aire libre en la Plaça dels Músics de una selección de algunos de los mejores cortometrajes nacionales e internacionales premiados a partir de las 21.30 horas, con entrada libre. La cita se enmarca en la décima edición de La Noche Más Corta, una sección estival del Festival de Cortos de La Nucia que celebrará su próxima convocatoria en febrero de 2027.

Esta noche de maratón de cortos, una iniciativa de la Concejalía de Cultura que se celebra junto al Auditori de La Nucia y CortoEspaña, tiene un marcado carácter internacional, al igual que en la edición anterior, frente a las ocho ediciones previas en las que predominaban los trabajos de producción nacional. En esta ocasión se trata de una sesión especial de siete cortometrajes galardonados con otros para público familiar, joven y público variado, títulos con trayectoria internacional y una gran cosecha de premios en festivales como Annecy, Mar de Plata, Quirino o CINI.

Imagen de "Un paseo hacia el más allá", de Luxemburgo / INFORMACIÓN

Entre ellos, hay producciones de Francia, Luxemburgo, Brasil, Uruguay, Chile y dos destacadas obras de producción española.

Estos son los siete cortometrajes que se proyectarán

Un paseo hacia el más allá (A walk into the afterlife) (4’)

Dirección: Jiyun Jeong

Nacionalidad: Luxemburgo. 2024

Género: Animación

Un pequeño gato emprende un viaje fantástico al jardín del más allá en busca de una flor mágica. Destaca por su delicada dirección de arte de acuarela y poética visual, seleccionada en múltiples certámenes de animación independiente en Europa.

El bicho que me daba miedo (O bicho que eu tinha medo) (9’)

Dirección: Jhonatan Luiz

Nacionalidad: Brasil. 2026

Género: Animación

En un lugar donde las máscaras esconden sonrisas y miedos, Luana descubre que la verdadera magia es ser quien realmente somos. Estrenada en la ruta de festivales latinoamericanos de 2026, destaca por su uso del color para representar la auto aceptación e identidad.

Cortometraje ganador del Goya 2026 "Carmen y la cuchara de palo" / INFORMACIÓN

Carmen y la cuchara de palo (20’)

Dirección: Carlos Gómez-Mira Sagrado

Nacionalidad: España. 2024

Género: Animación

Carmen es una niña de 7 años criada por su nonna italiana. Su mayor regalo para Carmen es una cuchara mágica, con la cual y gracias a un conjuro centenario, cada vez que saborea un nuevo plato es capaz de viajar a sus recuerdos y revivir las aventuras de la vida de su abuela y sobre todo, aprender lecciones que le ayudarán en su propia vida. Dirigida por el ganador del Goya Carlos Gómez-Mira, esta producción española atesora decenas de galardones como el Premio Pávez a la Mejor Película de Animación y el Premio al Mejor Cortometraje en el Festival Internacional CINI.

Los Carpinchos (10’)

Dirección: Alfredo Soderguit

Nacionalidad: Francia / Uruguay / Chile. 2024

Género: Animación

Ha comenzado la temporada de caza. Una familia de carpinchos busca refugio en un gallinero, pero las gallinas no confían en ellos. La curiosidad de los miembros más jóvenes de las familias creará una unión con consecuencias inesperadas.También con carrera internacional, seleccionado en el Festival Internacional de Annecy, ganadora del Premio Quirino 2025 al Mejor Cortometraje y galardonada en Chilemonos 2025, lo que lo clasificó para la carrera de los Premios Oscar.

Cartel de La Noche Más Corta en La Nucia / INFORMACIÓN

Una mirada limpia (15’)

Dirección: Bernardo Hernández Conejero

Nacionalidad: España. 2025

Intérpretes: Antonia San Juan, Bruno Pelegrín, Sori Carrasco, Pablo Perá, César Cuevas.

Género: Ficción

Cuando eres un niño tu mente se encuentra libre de ataduras o prejuicios, y el simple hecho de poder bajar a jugar en un parque con otro niño se puede convertir en el momento más mágico del día. Cuenta con un elenco estelar encabezado por la popular actriz Antonia San Juan y acumula varios premios del público en festivales nacionales gracias a su emotivo mensaje social.

Keo y el polvo de estrellas (Keo and the stardust) (13’)

Dirección: Victor Halfen

Nacionalidad: Francia. 2024

Género: Animación

Keo, un pirata cósmico, arriesga su vida todos los días para recolectar la mayor cantidad de polvo estelar posible. Su rutina se ve alterada cuando conoce a un extraño alienígena que necesita este valioso recurso para vivir. Destaca por su vibrante diseño retro futurista, aclamado en circuitos de animación fantástica internacional por su mensaje ambientalista e integrador.

Rompecorazones (Bourreau des Coeurs) (6’)

Dirección: Inès Moussard, Antoine Genza, Ilian Belkilani, Sam Ripart, Alexandre Julhe, Camille Duvere

Nacionalidad: Francia. 2025

Género: Animación

Grégoire, un empleado del Ayuntamiento de París, hace todo lo posible por preservar el Pont des Arts cortando los candados de amor que amenazan el monumento. Sophie, una verdadera romántica, está decidida a proteger estos famosos símbolos del amor eterno. Juntos descubrirán que el amor puede sanar incluso los corazones más rotos. Una comedia romántica que destaca por su virtuosa recreación en 3D de las calles parisinas y por su paso triunfal en certámenes europeos.