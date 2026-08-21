Sergio Dalma celebra el «Ritorno A Via Dalma» en Alicante

Sergio Dalma regresa a la música italiana

Pocos artistas hay en nuestra música con una trayectoria tan larga como la de Sergio Dalma, que llega este sábado a las 21 horas al Muelle Live del Puerto de Alicante. Lo hará con su gira Ritorno a Via Dalma, su vigésimo tercer álbum que, además, coincide con el 15º aniversario de Via Dalma. En este trabajo, el artista vuelve a mirar hacia Italia para rendir homenaje a algunos de los grandes autores italianos que han marcado varias generaciones en España, recorriendo diferentes épocas, estilos y géneros musicales. Aunque Sergio Dalma tiene grandes títulos en su carrera como Esa chica es mía, Bailar Pegados o Ave Lucía, hizo suyos títulos italianos tan recordados como El mundo, Te amo o Bella sin alma. Dalma conquista a todo tipo de públicos durante cuatro décadas llenando de frescura los escenarios. Ahora regresa sobre los mismos pilares. El cantante de Sabadell lleva un año triunfal donde ha ganado el Premio Dial como uno de los artistas del año y ahora prepara una próxima gira. El Muelle Live, Alilcante.

Área 12 recibe este fin de semana medio centenar de artistas, entre ellos Juan Magan, de la mano de los festivales de I Love Reggateon y Love The 90’s. / INFORMACIÓN

Fin de semana nostálgico en Àrea 12 de Alicante

Area 12 de Rabasa ha preparado para este viernes 21 y sábado 22, a partir de las 19 horas, un espectáculo que reúne a grandes artistas con docenas de grandes éxitos mundiales. Se trata de los festivales I love Reggaeton y Love the 90’s. El pistoletazo de salida lo dará, este viernes, la esperada llegada de I Love Reggaeton. El cartel está encabezado por referentes como Nacho, Juan Magán o Cali y El Dandee. Como gran novedad para esta edición, el recinto inaugurará el escenario Nostalgia Milenial, con artistas como Cascada, O-Zone, Mohombi o Sergio Contreras. El sábado, a la misma hora y en el mismo lugar, comienza Love the 90’s celebrando su cuarta edición consecutiva en Alicante. Por un lado, el Escenario Repsol, con Fernandisco como maestro de ceremonias, trae a artistas como como 2 Unlimited, Dr Alban o Tania Evans. Por otro, el Escenario Pop estará presentado por Jordi Cruz y deleitará con himnos nacionales donde los asistentes podrán recordar y disfrutar de muchos de los grandes grupos de la década de los 90 como Seguridad Social, Viceversa o Los Rebeldes. Área 12 prepara dos días con grandes estrellas internacionales que llenaron de éxitos las listas y escenarios de medio mundo. Ahora se presentan juntos para seguir brillando con la misma fuerza de entonces. Área 12, Alicante.