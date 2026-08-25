125.000 euros para desarrollar las residencias creativas en Las Cigarreras de Alicante

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado sacar a licitación la contratación del servicio de creación y ejecución del programa Residencias Creativas en el centro de cultura contemporánea Las Cigarreras para los años 2027 y 2028.

El presupuesto base de licitación asciende a 125.116 euros, de los que corresponden 62.558 euros a cada anualidad, admitiéndose proposiciones a la baja y está prevista la posibilidad de prorrogar este contrato un año.

Este programa de apoyo a la creación contemporánea impulsado por la Concejalía de Cultura tiene como objetivo fomentar el encuentro entre disciplinas, facilitar el desarrollo de procesos artísticos y fortalecer los vínculos entre creadores, instituciones y el contexto local. Las residencias se conciben como espacios abiertos a la convivencia, el pensamiento crítico y la experimentación, en diálogo con el ecosistema cultural de la ciudad.

Seis proyectos seleccionados este año

Durante este año la convocatoria de Residencias Creativas ha seleccionado un total de seis proyectos artísticos que se desarrollarán durante cuatro semanas, entre el 6 de octubre y el 6 de noviembre de 2026, ofreciendo a las personas residentes un entorno de trabajo orientado a la investigación, la producción y el intercambio con otros agentes culturales. En su anterior edición, en 2025 se recibieron 225 propuestas.

La convocatoria está dirigida a artistas, investigadores, mediadores y colectivos artísticos mayores de edad que trabajen en el ámbito de la creación contemporánea.

Cifras que disminuyen

La cifra ha descendido respecto a ediciones anteriores, ya que cuando se inició este programa, para su desarrollo en 2023, el presupuesto era de 193.000 euros para el ejercicio de un año. Entonces contaba con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)-Edusi Alicante.