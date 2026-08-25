Adolfo Prado, el alicantino que guarda en su casa más de 500 ejemplares de "Don Quijote de La Mancha"

En un lugar de Alicante hace 50 años, un tío le sugiere a su sobrino coleccionar algo, había que pensar qué. Medio siglo después, Adolfo Prado guarda en su casa más de 500 piezas -en su mayoría libros, pero también otros objetos- de la obra más vendida de España: Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.

Con tan solo 6 años, Adolfo (natural deTánger) tuvo en sus manos el primer ejemplar de lo que sería su mayor joya. Él tenía una pequeña biblioteca en casa, entre otros libros y sin mayor importancia habitaba un Quijote prácticamente olvidado, lo vieron y fue en ese preciso instante cuando decidieron que la colección sería sobre el hidalgo de La Mancha. Desde 1974, que Adolfo recibió su primer Quijote, no ha vuelto a pedir otro regalo por su cumpleaños. "Cada vez que mi tío visitaba Madrid iba a la librería y me cogía ediciones juveniles y escolares. Ellos pensaban que cuando yo tuviera 16 o 17 años esto lo dejaría, pero al final te engulle y te vas picando", cuenta Adolfo.

El pimer ejemplar de la colección de Adolfo Prado / Rafa Arjones

El alicantino, que ya expuso su muestra hace años en la Diputación de Alicante, guarda actualmentre más de 500 ediciones de la obra, las tiene en un "pequeño" rincón de su casa (dos vitrinas repletas) y sabe perfectamente dónde se encuentra cada pieza. Están organizados en siete secciones: ediciones, traducciones, el Quijote en la escuela, el Quijote en América, el Quijote en el cine, estudios sobre Cervantes y objetos relacionados (sellos, cromos, vitolas...).

Álbum de cromos que el coleccionista consiguió completo hace años / Rafa Arjones

Su última adquisición

Con ya centenares de ejemplares podría parecer que a Adolfo no le queda nada que añadir a su colección, pero su ambición continúa. Entre las últimas incorporaciones a su colección destaca Los XII del Quijote, un ensayo de Juan Bautista Mata que el propio autor le hizo llegar con una dedicatoria personal tras enterarse de su publicación a través de círculos cervantistas en redes sociales. La obra no es una reedición del texto clásico, sino un estudio sobre la huella de la novela en doce figuras universales de la ciencia, el arte y la política que la tuvieron como libro de cabecera. En sus páginas se analizan casos como el de Winston Churchill, marcado por el idealismo quijotesco en su trayectoria política, o la estricta costumbre de Albert Einstein, quien se impuso como ritual nocturno la lectura de un pasaje de la obra de Cervantes antes de irse a dormir.

"Los XII del Quijote", un ensayo de Juan Bautita Mata / Rafa Arjones

Más que libros

Entre las joyas que atesora Adolfo, la más valiosa (económicamente hablando) no tiene formato de libro, sino de celuloide valorado en miles de euros. Se trata de un fondo original de la casa de Don Quijote perteneciente a la mítica serie de animación de Televisión Española emitida a finales de los años setenta. Es una pieza única pintada a mano en 1978 sobre la que los animadores superponían y retiraban acetatos fotograma a fotograma, una reliquia del cine de animación tradicional que aún conserva en sus márgenes las marcas técnicas de filmación.

Piza más valiosa de la colección de Adolfo / Rafa Arjones

El valor documental de los fondos de Adolfo Prado trasciende las páginas impresas y alcanza piezas de archivo institucional, como la invitación oficial que Franco emitió en 1947 con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Cervantes. Localizada de forma fortuita en una librería, la credencial daba acceso a los actos celebrados en Alcalá de Henares dentro de una conmemoración que movilizó a todo el país.

Aunque su biblioteca alberga rarezas históricas y piezas de coleccionista únicas en el mercado, el ejemplar más valioso para Adolfo Prado no se mide por su cotización, sino por el cariño. Su edición favorita llegó a sus manos de forma inesperada cuando su hija tenía apenas tres años. Tras salir de compras con su abuela, la pequeña regresó a casa anunciándole entusiasmada a su padre que le traía una sorpresa. Al abrirlo, descubrió que se trataba de un ejemplar del Quijote, un gesto espontáneo que convirtió aquel libro infantil en la joya más íntima y querida de toda su colección. "Un día le dije de broma a mi hija que iba a vender la colección y se puso a llorar: "Papá, no, no, no". Ahora es ella la que me dice: "Papá, vente, que he visto un Quijote en tal sitio a ver si lo tienes y te gusta", desvela Prado entre risas.

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Ejemplar con más valor sentimental para Adolfo / Rafa Arjones

El futuro incierto de la colección

"Aquí por desgracia no vamos a estar toda la vida", reflexiona Adolfo al hablar sobre el futuro de su colección. Hay algo muy importante para el coleccionista: el legado debe permanecer íntegro y lejos del interés comercial de terceros. El propietario no contempla donaciones parciales ni permitirá que un particular pueda lucrarse. Su meta es una cesión global a las instituciones alicantinas a través de un "instituto cervantino" que mantenga unidas las siete ramas de su colección, desde las ediciones históricas hasta los materiales escolares y cinematográficos, con un propósito estrictamente público y cultural.