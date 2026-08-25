Concierto de la OJPA en Orihuela tras lograr su premio en Viena

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) ofreció el pasado lunes un concierto sinfónico al aire libre que reunió a cerca de 60 músicos bajo la dirección de Manuel Ramos, en sustitución del director titular Francisco Maestre. El concierto, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, forma parte este año del programa de actividades con el que Las Colinas Golf & Country Club celebra su 15º aniversario, y que cada mes de agosto acerca la música sinfónica a un entorno singular.

La OJPA interpretó ante un público multitudinario un ambicioso repertorio que incluyó obras como Capricho español, de Nikolái Rimski-Kórsakov, y El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, además de dos composiciones del propio Ramos, Cerca del agua y El Silbo-Toro. La interpretación de los jóvenes músicos fueron recibidas con aplausos por los asistentes.

Un momento del concierto celebrado en el club de golf Las Colinas / INFORMACIÓN

La actuación en Orihuela llega tras un momento especialmente destacado para la OJPA, ya que el pasado mes de julio, la formación obtuvo el Primer Premio del Festival Internacional Summa Cum Laude de Viena, uno de los principales encuentros internacionales de música juvenil para coros, bandas y orquestas. La orquesta recibió además la distinción Outstanding Success, máxima categoría del certamen, celebrado en el emblemático Musikverein de Viena.

"Acogemos cada verano con enorme ilusión esta cita con la música sinfónica. En un año especialmente significativo para nosotros, en el que celebramos nuestro 15º aniversario, ha sido un privilegio contar con el talento de los jóvenes músicos de la OJPA y disfrutar de su interpretación en un entorno tan especial", afirmó Javier Rodríguez, director de Operaciones de Las Colinas.