Alicante recibe en el primer semestre del año 4.100 pernoctaciones en hoteles gracias a los rodajes

Hoteles de cuatro y cinco estrellas, según datos del Ayuntamiento de Alicante,han sido los que han recibido un total de 4.107 pernoctaciones en el primer semestre del año gracias a los rodajes de películas, series, documentales y anuncios en Alicante.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado “el impacto positivo de los rodajes en la ciudad, especialmente tras la reactivación de la Ciudad de la Luz y la firma del convenio entre la consellera de Turismo, Marian Cano, y el alcalde Luis Barcala”.

Decorado de la película "People of the book" en la Ciudad de la Luz / PILAR CORTES

Esta cifra se ha alcanzado principalmente de la mano de dos grandes producciones internacionales, Enredados de Disney y People of the book producida por Good Films. En el caso de la película de Disney, en su fase de preproducción puesto que se ha grabado en distintos escenarios de la provincia este mes de agosto.

Según han adelantado desde Alicante Film Office las perspectivas de pernoctaciones para la segunda mitad del año en la ciudad de Alicante son “prometedoras”. Por un lado, por el rodaje de Enredados en los estudios de la Ciudad de la Luz y, por otro, por el movimiento que genera la fase de preproducción de la siguiente película de Good Films American Paradise antes de empezar a filmar en enero 2027.

Disney rueda "Enredados" tanto en el interior como en el exterior del Colegio Diocesano Santo Domingo / INFORMACIÓN

Además, durante los meses de julio, agosto y septiembre, la ciudad acoge el rodaje de dos películas: la producción estadounidense El Paso Verse - The Visionary, de Ryan Wiik, y el nuevo largometraje del alicantino Maxi Velloso ¿Y después qué?, con actores argentinos.

Aunque su impacto no se traducirá tanto en pernoctaciones hoteleras como las dos grandes producciones internacionales, ambos rodajes aportan otros beneficios como es el valor publicitario y de promoción de la marca Alicante como destino turístico al mostrar sus localizaciones en pantalla, explican desde Alicante Film Office.

Rodaje en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante / EUROPA PRESS

En el caso de la película Y después ¿qué?, tiene además un impacto en el desarrollo de capital humano, ya que se encuentra colaborando activamente con Alicante Film School, un centro de formación cinematográfica y audiovisual de la ciudad surgido para capacitar a nuevos creadores y dar respuesta a la creciente demanda de técnicos tras la reapertura de los estudios de cine Ciudad de la Luz.