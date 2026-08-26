El Festival de Cine de Santa Pola se abre al circuito nacional

El XIV Festival de Cine de Santa Pola entra en la recta final de su convocatoria, en la que creadores audiovisuales podrán presentar sus trabajos hasta el próximo domingo 6 de septiembre, fecha en la que finaliza el plazo de inscripción de una edición que trae importantes cambios para su proyección, especialmente con su apertura al circuito nacional de cortometrajes.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Santa Pola, se celebrará los días 29, 30 y 31 de octubre de 2026 en la Casa de Cultura y, por primera vez, la convocatoria se abre a creadores de todo el territorio español, ampliando el alcance del certamen pero sin renunciar a su "compromiso con el talento valenciano, alicantino y con los jóvenes creadores de Santa Pola", según indican desde la organización del certamen, cuyas nuevas bases establecen una estructura competitiva con categorías nacional, autonómica y juvenil local, configurando un modelo que combina la apertura exterior con el apoyo al tejido cultural y audiovisual del municipio.

Otra de las principales novedades de esta edición es la ampliación de las obras admitidas. El festival acepta cortometrajes de ficción, animación y documental de hasta 59 minutos de duración, acercándose así a los estándares de otros certámenes nacionales.

También se incrementa la dotación económica de los premios, con reconocimientos al mejor cortometraje nacional, autonómico, alicantino y en valenciano, además de premios locales y del público.

Cartel del Festival de Cine de Santa Pola de 2026 / INFORMACIÓN

Toda la información, las bases y el procedimiento de inscripción pueden consultarse en: https://www.racojove.com/certamen-autonomico-de-cortos-santa-pola/

Un festival en crecimiento

A lo largo de sus anteriores ediciones, el Festival de Cine de Santa Pola ha demostrado su capacidad para atraer y reconocer talento cinematográfico. Entre las personalidades vinculadas al certamen se encuentran el actor y director Carlos Iglesias y el cineasta alicantino Javier Marco, ganador de un Goya y uno de los referentes del cortometraje español. El festival también ha servido como plataforma para creadores como Álex Rey, Álvaro García Company o los Gallego Bros. Entre sus últimos ganadores figura además el reconocido mago, cómico y cineasta Jandro, reflejo del nivel competitivo alcanzado por el certamen.

Esta nueva etapa refuerza también la organización del festival con la incorporación del director, productor y gestor cultural Miguel Herrero Herrero, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Herrero ha dirigido, escrito y/o producido cuatro largometrajes —entre ellos El arte de la luz y la sombra— y una veintena de cortometrajes, con más de 400 selecciones oficiales y más de un centenar de premios. Es asimismo fundador y director del Festival Internacional de Cine de Sax, certamen calificador de los Premios Goya que ha celebrado ya veinte ediciones. Compagina el cine con su faceta como ilusionista y escritor, siendo autor de más de veinte libros.

Con esta transformación, el Ayuntamiento de Santa Pola continúa apostando por un proyecto cultural capaz de atraer talento, reforzar la actividad audiovisual y proyectar la imagen cultural y turística del municipio.