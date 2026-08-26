"La historia de Cardenio", una obra perdida de Shakespeare basada en "El Quijote" recuperada en castellano en Alicante

Cardenio es un personaje creado por Miguel de Cervantes que aparece a partir del capítulo 23 en la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Se sabe que William Shakespeare y el también dramaturgo John Fletcher crearon una obra inspirada en pasajes de esta obra universal y con este personaje de protagonista, que llegaron a representar en 1613 bajo el título de La historia de Cardenio.

Este texto, considerado perdido, nunca se ha representado en España (sí en el extranjero) y cuatro siglos después se llevará a escena en castellano bajo la dirección de Paco Maciá a través del Máster de Arte Dramático de la Universidad de Alicante, que dirige John Sanderson, traductor al español y productor de la obra que se estrenará el próximo 30 de septiembre en el Teatro Calderón de Valladolid y que cuatro meses después, el 30 de enero de 2027, se representará en el Teatro Principal de Alicante.

Don Quijote (Pollux Hernúñez) y Sancho (Joan Fabrellas) en la obra "La historia de Cardenio" / INFORMACIÓN

La obra que ha traducido Sanderson parte de la reconstrucción que el profesor Gary Taylor (Florida State University, EE UU) y especialista en Shakespeare lleva desarrollando desde 1989 analizando bases de datos a partir del texto publicado un siglo después por Lewis Theobald, Double Falsehood (Doble falsedad), basado en la obra original de Shakespeare que poseía él y que nunca más se encontró. Taylor publica en 2012 su primera reconstrucción, Sanderson la lee y coinciden en el deseo de adaptarla al español, algo que empieza a tomar forma a partir de 2022, cuando Taylor acude invitado por Sanderson al estreno de otra obra clásica traducida por el profesor de la UA, El trueque, y se ponen manos a la obra.

La obra más española de Shakespeare sin representación en España

Una oportunidad única "porque nunca se ha representado en España un Shakespeare basado en El Quijote", destaca Sanderson, que ha traducido al castellano ocho obras del bardo inglés y añade que "lo interesantísimo de este texto es que esté basado en la obra de Cervantes, que suceda enteramente en España, que los personajes sean españoles. Digamos que es la obra más española de Shakespeare y nunca se ha representado en España".

Cartel de la obra / INFORMACIÓN

En esta tragicomedia, el joven de buena familia Cardenio es traicionado por un noble amigo que pretende casarse con su prometida, lo que lo lleva a un estado de enajenación mental que lo conecta con la figura del propio Quijote, quien cree haber conocido a su alma gemela.

La puesta en escena de La historia de Cardenio por el Máster de Arte Dramático de la UA se ha retrasado aproximadamente un año porque inicialmente iba a ser Amanda Harris la directora quien, por circunstancias, ha debido dar el relevo a Paco Maciá, que ya dirigió El trueque.

Con ensayos desde finales de 2025

Desde finales de 2025, el elenco de 12 actores y actrices ensaya la obra en la Universidad de Alicante -el pasado mes de julio lo hizo en el escenario del Principal de Alicante- y en el reparto figuran alumnos titulados del Máster y profesores, así como cinco actores externos. En el papel de Cardenio figura el actor y profesor Iván Gisbert y el también traductor Pollux Hernúñez representa a Don Quijote.

Ensayo en el Teatro Principal de Alicante de una escena con Iván Gisbert y Carlos Millor / INFORMACIÓN

Precisamente Sanderson se ha apoyado en la publicación reciente que Hernúñez ha editado del Quijote "porque esto, más que una traducción, tiene que sonar español y utilizo esta edición para la elección de términos, de frases hechas, para que no haya ningún anacronismo (cura y no sacerdote, ataúd y no coche fúnebre, por ejemplo). Shakespeare y Fletcher no hablaban español y utilizarían la traducción de 1612 que hizo Thomas Shelton, pero claro, si lo quieres representar en español, tiene que sonar español".

Música de Manuel Ramos y publicación de la obra

Igualmente, el también profesor de canto del Máster y director de la Orquesta Barroca Valenciana, Manuel Ramos, ha compuesto la música para la obra a partir de unas composiciones musicales renacentistas llamadas madrigales que encajan con la época, ya que la función sucede a principios del siglo XVII.

La traducción al castellano de John Sanderson, además, será publicada próximamente por la Universidad de Oviedo.