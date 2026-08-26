"Yo te quiero viva, burra": la carta de Julio Cortázar a Alejandra Pizarnik que todavía conmueve

Julio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914, hace hoy 112 años. El autor de Rayuela y Historias de cronopios y famas no dejó únicamente un legado de narrativa y poesía, sino que también formó parte imprescindible en la vida e historia de la poeta Alejandra Pizarnik, siendo su correspondencia clave para contextualizar y entender a ambos.

Es, de hecho, una de las cartas que Cortázar envió a Pizarnik uno de los objetos textimoniales de los últimos años de vida de la autora de Los trabajos y las noches: uno de los testimonios más conmovedores de la amistad entre ambos escritores.

El escritor Julio Cortázar. / Fernando Bryce

Correspondencias entre 1969-1976

Una exclamación desesperada, un "burra" escrito con cariño y la agonía de un amigo que no tiene más que las palabras para convencer a una amiga. Julio Cortázar escribía el 9 de septiembre de 1971 a Alejandra Pizarnik, después de que esta hubiera sido hospitalizada tras un intento de suicidio. Cortázar, que había recibido una carta suya enviada en julio, respondió desde Francia con una mezcla de preocupación, ternura y brusquedad deliberada. La misiva está recogida en Cartas 1969-1976, cuarto volumen de su correspondencia, editado por Aurora Bernárdez y Carles Álvarez Garriga.

Una de las frases de esa misiva acabó convirtiéndose en la más recordada: "Yo te quiero viva, burra", exclama antes de explicar el cariño y confianza que le tiene en un reproche íntimo y angustioso por aferrar a su amiga a la vida.

Carta de Cortázar a Pizarnik París, 9 de septiembre de 1971 Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre, espero que entre tanto estás ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes; la mía es harto banal, un accidente de auto que estuvo a punto de. Pero vos, vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta, y sin embargo no te acepto así, no te quiero así, yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza –y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso, lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabés, lo sabemos todos los que te leemos; y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida, y ésta el verdugo del poeta. Los verdugos, hoy, matan otra cosa que poetas, ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos, llámale la luz o César Vallejo o el cine japonés: un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Sólo te acepto viva, sólo te quiero Alejandra. Escribíme, coño, y perdoná el tono, pero con qué ganas te bajaría el slip (¿rosa o verde?) para darte una paliza de esas que dicen te quiero a cada chicotazo. Julio

Cortázar y Pizarnik se conocieron en París en entre 1960 y 1964, donde la autora también estableció relación con Octavio Paz, además de una estrecha amistad con Aurora Bernárdez. La relación entre Cortázar y Pizarnik se mantuvo hasta el final mediante correspondencia. Pizarnik estudió Literatura Francesa e Historia de las Religiones en la Sorbona, trabajó para la revista Cuadernos, colaboró con publicaciones francesas y ejerció como traductora de autores como Henri Michaux, Aimé Césaire o Yves Bonnefoy. Allí acabó por sumergirse en el ambiente intelectual y forjando amistad con otros artistas. En febrero de 164, el propio Cortázar hablaba ya de Pizarnik a Francisco Porrúa como una poeta a la que admiraba y recomendaba leer; mientras que en abril de ese mismo año escribía con Ana María Berrenechea que él y Aurora habían llegado a querer mucho a la de Avellaneda. Estas cartas están recogidas en la correspondencia de Cortázar posteriormente editada por Bernárdez.

Pizarnik se suicidó en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1972, un año después de aquella carta. Tenía 36 años.