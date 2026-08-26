'La rosa mística' de Laporta: el tesoro del MUBAG de Alicante que vincula arte, sufragismo francés y una Virgen nada convencional

Llama la atención por su vanguardia hasta cuando ha pasado más de un siglo desde que se pintara, y es uno de los tesoros que se conserva en el Museu de Belles Arts Gravina (MUBAG) de Alicante. Se trata de La rosa mística (1894), obra del pintor alcoyano Francisco Laporta Valor (1850-1914).

La gestora cultural alicantina Irene Ballester analizó en un episorio de Museus en violeta, emitido por Cadena SER, tanto el contexto que rodeó al pintor como a la particular construcción de la protagonista de este cuadro que tanto llama la atención a los visitantes del museo."La mirada de la Verge es muy impactante y, sobre todo, es muy inquietante", señaló Ballester durante el programa. Desde el propio museo señalan en la ficha de la obra varias cuestiones simbólicas muy reveladoras y es que... ¿qué significan las rosas deshojadas sobre el regazo de esta curiosa Mare de Déu?

El París del siglo XIX

La ciudad perfecta en el momento perfecto si eras artista: Francisco Laporta pudo visitar a la capital gala en pleno contexto artístico de finales de XIX. En plena expansión artística y cultural de la capital francesa, marcada también por una intensa vida nocturna y de cambio social que quedó plasmada en la pintura de la época, el alcoyano "bebió" del ambiente parisino y de sus influencias.

"De hecho, se la considera la capital francesa a finales del siglo XIX como la segunda Babilonia por la cantidad de prostíbulos que hay, por la cantidad de fiesta que es dura y, sobre todo, la nocturnidad que la hemos visto representada con los pintores impresionistas, post-impresionistas, también Picasso, Toulouse-Lautrec...", cuenta la gestora cultural.

Boulevard de la Madeleine de París, fechada entre 1890 y 1900. / Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.

La Virgen... en época del sufragismo

Ballester llama la atención sobre la forma en la que Laporta representa a la Virgen. "Él representa a una mujer, pero no a una mujer casta, no a una mujer pura", afirma. Una imagen que rompe con los parámetros de inocencia con los que tradicionalmente había sido representada María.

La experta señala que el mayor componente de vanguardia en esta obra está en lo que desprende su protagonista a través de una mirada, una cuestión que rompe los esquemas de la imagen con la que tradicionalmente se ha representado a la Virgen que "no tiene sexualidad", según apunta Ballester. En La rosa mística esta imagen tradicional aparece cuestionada, algo que en la época resultaba una ofensa total, un desafío.

Ballester relaciona en el episodio esta imagen con un final de siglo en el que las mujeres comenzaban a ganar visibilidad pública y a reclamar derechos. Se trata de un cuadro que desafía los estándares establecidos y que siguen perdurando en la actualidad en las imágenes de las Vírgenes. En París el movimiento fue muy grande y destacaban, entre otras organizaciones, la Unión Francesa por el Sufragio Femenino, fundada en 1909 y con raíz en la Alianza Internacional de Mujeres. Cécile Brunschvicg, política feminista de origen judío y burgués republicano, fue una de sus figuras clave.

Cartel de la Unión Francesa del Sufragio femenino, fundada en 1909 en París. / INFORMACIÓN

"Es una mujer que nos mira de manera perversa", señala Ballester, que sugiere que el personaje podría encasillarse en el arquetipo de "femme fatal", una mujer pintada en "un siglo XIX que vio cómo las sufragistas también, por primera vez, salieron a la calle. Salieron a la calle a pedir nuestro derecho al voto cuando nuestra voz empezaba a escucharse". Todo, en una Francia, Inglaterra y en una Europa "que veía también cómo las mujeres comenzaban a visibilizar y a luchar por su libertad sexual", analiza.

El detalle de las rosas

Desde el MUBAG explican que las flores situadas sobre el regazo de la Virgen son rosas, símbolo de la pureza de María, pero en el cuadro “se deshojan, planteando su inocencia”. En este sentido, se podría señalar que Laporta utiliza un atributo tradicionalmente asociado a la pureza mariana y lo representa deteriorándose o deshaciéndose, una alteración que cambia la lectura convencional del personaje.

La rosa mística, de Francesc Laporta está a disposición de todos los visitantes en el MUBAG de Alicante, abierto de martes a sábado de 10.00 a 20 horas y los domingos de 10.00 a 14.00 horas (martes cerrado).