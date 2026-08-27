La artista Saskia Serlé reinterpreta el arte rupestre con la exposición "Las cuevas de NASA" en Alicante

La exposición Las cuevas de NASA de la artista plástica Saskia Serlé, concebida entre 2020 y 2021, propone una singular reinterpretación del arte rupestre desde una mirada contemporánea. Vearte Galeria recibe este trabajo artístico en una exposición que, aunque se inaguró el pasado mes de julio, se podrá visitar hasta el 4 de septiembre.

Partiendo de la superposición y fusión de imágenes satelitales de la Tierra, Serlé construye paisajes inéditos que evocan tanto la cartografía científica como la geología primordial. Sobre estos escenarios sitúa figuras humanas inmersas en acciones cotidianas, representadas con una expresividad esencial que remite al lenguaje de las primeras manifestaciones pictóricas de la humanidad.

La artista parte de la fusión y superposición de imágenes / INFORMACION

El proyecto nace del diálogo entre dos formas de observar el mundo: la visión tecnológica, distante y global que ofrecen los satélites, y la experiencia íntima y corporal del ser humano. Esta tensión se refleja en cada obra mediante una serie de contrastes que constituyen el núcleo de la propuesta: lo remoto frente a lo próximo, lo ancestral frente a lo contemporáneo, lo exterior frente a lo interior, la inmensidad del paisaje frente a la fragilidad de la presencia humana.

La ejecución de estas piezas exigió un minucioso proceso técnico y físico. La complejidad de las composiciones y de las posturas representadas supuso para la artista un trabajo de gran intensidad. Sin embargo, diversos acontecimientos —la pandemia, circunstancias familiares y su traslado a España— interrumpieron temporalmente el desarrollo de la serie. Solo recientemente pudo incorporar las figuras humanas que completan el discurso visual de las obras.

Saskia Serlé genera obras de carácter social y participativo. / INFORMACION

La artista holandesa Saskia Serlé, residente en San Vicente del Raspeig desde hace un año, se licenció en Diseño Gráfico en 1986. A lo largo de su trayectoria ha compaginado el diseño gráfico con el trabajo como artista independiente, desarrollando una práctica multidisciplinar centrada en la pintura conceptual, el grabado y la creación de proyectos artísticos de carácter social y participativo. Su obra ha sido presentada en galerías, museos y espacios expositivos de numerosas ciudades.

Más que recrear un pasado imaginario, Las cuevas de NASA invita al espectador a reflexionar sobre nuestra manera de habitar el planeta en la era de la observación tecnológica. Saskia Serlé establece un puente entre los primeros gestos artísticos de la humanidad y las imágenes generadas por la ciencia contemporánea, demostrando que, pese al avance tecnológico, la necesidad de narrarnos a través de imágenes sigue siendo una constante profundamente humana.