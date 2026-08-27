Crystal Fighters lidera el cartel de la segunda edición de Tardeada Orihuela

La presencia de Crystal Fighters, una de las bandas internacionales más reconocidas del panorama indie y electrónico, confiere un importante salto cualitativo para el festival Tardeada Orihuela, que celebra su segunda edición los días 18 y 19 de septiembre en el Recinto Ferial Los Huertos y confirma la apuesta de la organización por ofrecer un cartel cada vez más atractivo, capaz de reunir en Orihuela a artistas de primer nivel junto a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional.

La programación arranca el jueves 18 de septiembre con una jornada de acceso completamente gratuito, una iniciativa con la que el festival vuelve a abrir sus puertas a toda la ciudadanía y refuerza su carácter participativo. La gran jornada de conciertos tendrá lugar el viernes 19 de septiembre, cuando subirán a los escenarios Crystal Fighters, la banda formada en Londres con raíces vascas y navarras, y el resto de artistas confirmados, como Álvaro de Luna, Zahara Rave, Funambulista, Karavana, Amatria, Xoel López, Samuraï y DJ Set Supersubmarina.

Cartel completo de Tardeada Orihuela 2026 / INFORMACIÓN

La Ruta de la Banda impulsa el talento emergente

Uno de los sellos más característicos de Tardeada Orihuela regresará este año con una nueva edición de La Ruta de la Banda, una iniciativa que convierte el festival en un trampolín para el talento emergente y brinda a un grupo la oportunidad de incorporarse al cartel oficial de esta edición.

La fase decisiva del certamen se celebrará del 11 al 13 de septiembre, apenas una semana antes del festival. Durante esas jornadas, las bandas finalistas ofrecerán actuaciones en directo abiertas al público, que podrá descubrir de cerca las propuestas musicales seleccionadas. Tras estas actuaciones se elegirá a la banda ganadora, que subirá al escenario de Tardeada Orihuela para compartir cartel con algunos de los artistas más destacados de esta edición.

Una experiencia para despedir el verano

Más allá de su programación musical, el festival vuelve a presentarse como una experiencia pensada para disfrutar durante toda la jornada. Música en directo, zona de food trucks, espacios de convivencia y una oferta de entretenimiento capaz de atraer tanto al público local como a visitantes de la provincia y de otros puntos del país.