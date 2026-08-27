Las estrellas argentinas Mazzarello y De Santo se unen en el rodaje en Alicante de "¿Y después, qué?"

El largometraje ¿Y después, qué?, una historia sobre el arraigo y el salto generacional en clave de comedia dramática con tintes musicales afronta su tercera semana de rodaje en Alicante dirigida por el realizador argentino asentado en Alicante Maxi Velloso. La película, coescrita con Diego Migliori, inició la filmación en la ciudad el pasado 11 de agosto, justo un día antes del eclipse solar, que también ha sido incluido en la historia y se prolongará hasta el 6 de septiembre.

Esta fase tiene de especial el encuentro entre los dos protagonistas, Marcelo Mazzarello y Damián de Santo, grandes figuras de la interpretación argentina, que dan vida a dos viejos amigos que se encuentran dos décadas después y a miles de kilómetros de su casa. Completan el reparto intérpretes de amplio reconocimiento en España.

Producida por Almatika Producciones y con distribución de 3CFilms, la historia sigue a Osvaldo (Mazzarello) y Leo (De Santo), dos amigos que llegaron a España a comienzos de los 2000. Veinte años después, Alicante ya no es el lugar al que emigraron: es su casa. La trama esquiva los tópicos habituales del desarraigo para explorar qué ocurre décadas después de emigrar, planteando si todavía se está a tiempo de cambiar de vida.

Joaquín Castellano y Damián de Santo, en el rodaje de una escena de la película / Violeta Louzan

Un reparto muy completo

Uno de los grandes atractivos de la producción es la incorporación del actor y creador de contenido hispano-argentino Joaquín Castellano. Formado en la prestigiosa RESAD de Madrid (donde obtuvo matrícula de honor) y con trayectoria en el Teatro Español y el Teatro de la Zarzuela, Castellano ha sabido trasladar su mirada bicultural al entorno digital, reuniendo a una comunidad de cientos de miles de seguidores que respaldan su salto al cine tras haber participado en proyectos como Despido procedente o la serie Por H o por B.

Junto a él, completan el elenco de la película figuras muy queridas de la ficción española como Mamen García (La que se avecina), Gala Bichir (La familia Benetón), Sara Deray (El pueblo), Paco Hidalgo, acompañados por Mi Hoa Lee, Yosca Lázaro, Elena Candela, Miguel Such y los argentinos afincados en España Helen Brignoni, Rubén Bassi, Diego Moon y Bárbara Barone.

Impresiones de sus protagonistas

El rodaje avanza a paso firme en Alicante dejando grandes sensaciones en el equipo. El propio Damián De Santo destaca sobre esta experiencia: "Después de treinta y siete años en la profesión de actor y casi a mis sesenta años, nunca imaginé que trabajaría afuera de mi país. El proyecto me sedujo, un amigo me recomendó al director Maxi Velloso y en un par de charlas con él me di cuenta que la película tiene ángel. El grupo que se montó vibra muy bien y estoy orgulloso de haber dicho que sí a esta oportunidad en la que puedo conjugar el disfrutar del trabajo con gente tan linda y tan profesional y conocer España, por la que viajaré después del rodaje".

Marcelo Mazzarello interpreta canciones propias en la película "¿Y después, qué?" / INFORMACIÓN

Marcelo Mazzarello, por su parte, relata: "Hace 6 años Maxi se puso en contacto conmigo y me mando su guion a Buenos Aires. Me pareció buenísimo. Pero aún no tenía el dinero necesario para hacerla. Cada año me llamaba y me decía que aún no pero seguramente el año próximo. Mientras tanto y como muestra de fe, me dediqué a escribir y componer tres canciones que mi personaje debía interpretar. Finalmente, este año me llamó llorando de alegría y me gritó: 'Lo conseguí'. Hoy estamos en pleno rodaje. Cada escena que se filma vuelve realidad las ideas que estaban ahí, en un papel. Nos reímos y nos emocionamos con cada grito de 'hecha'. La mejor manera de definir lo que nos pasa es ... Felicidad total"

Además de Almatika Producciones, la producción tiene el apoyo de distintos patrocinadores como Aires de Patagonia , Mr. CoolCat Craft Beer, Pampling & Co., Lizarrán, Tomato Room, y colaboradores como ASV (Servicios funerarios), Hotel Leuka, Tio Ennio Restaurante, Alicante Film Office y Costa Blanca Film Commission. La escuela audiovisual Alicante Film School, colabora como apoyo en la producción y del casting y figuración se ha ocupado Human Art Casting.