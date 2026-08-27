Ira Levin y 'La semilla del diablo': la novela que inauguró una genealogía de terror setentero

Ira Levin nació en Nueva York el 27 de agosto de 1929. Casi un siglo después, buena parte de su legado permanece asociado a una historia que convirtió un embarazo, un matrimonio y un apartamento aparentemente confortable en materia de pesadilla: La semilla del diablo (Rosemary’s Baby), publicada en 1967 y adaptada un año más tarde en su versión cinematográfica con Mia Farrow y John Cassavetes como protagonistas.

El éxito de la novela y su posteriorpelícula han convertido alguna de sus imágenes en piezas insustituibles dentro del imaginario de terror. Cuenta la historia de Rosemary Woodhouse, una joven que se instala con su marido, Guy, en un edificio de Nueva York. Su embarazo, la intromisión creciente de unos vecinos demasiado atentos y las decisiones que otros toman sobre su propio cuerpo van construyendo una sensación de amenaza en un escenario muy alejado de los castillos y monstruos del terror clásico. El autor trasladó a los lectores la claustrofobia y angustia de su protagonista, fruto del progresivo control que otros ejercen sobre Rosemary durante su embarazo.

Una escena de la película. / INFORMACIÓN

Levin llegó el horror al espacio doméstico y cotidiano, atravesando el cuerpo con él e instalándolo en un apartamento moderno, con el matrimonio, los vecinos y un médico como parte de todo el terror. El British Film Institute sitúa su adaptación cinematográfica entre las películas fundamentales del género y la novela se considera una de las obras que contribuyeron a definir el terror moderno.

Genealogía de terror satánico (y setentero)

La BFI destaca La semilla del diablo como punto de partida de una genealogía de otras películas de terror satánico: tras ella llegaron títulos como El exorcista (1973) y La profecía (1976). Como eje central en estas películas se situaban los hijos y la familia.

Una escena del rodaje de 'La semilla del diablo'. / INFORMACIÓN

La originalidad de Levin consistió, precisamente, en "perturbar" una de las instituciones "sagradas" socialmente tras el baby boom americano, que tuvo lugar en 1946 y 1964. Además, hacerlo desde el punto de vista de una mujer angustiada por el control de los demás sobre su cuerpo le añade la posibilidad de releer la obra como una crítica a una sociedad y al control sobre las mujeres.