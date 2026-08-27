OtraDanza y ADDA Simfònica entusiasman con "Romeo y Julieta" en su gira europea

Sold out, antes, y ovaciones de varios minutos, después. La producción alicantina de Romeo y Julieta, gestada al alimón por Asun Noales y OtraDanza junto a Josep Vicent y ADDA Simfònica, ha sido recibida con una entusiasta acogida en su primera salida internacional este verano, que ha contado con tres representaciones en los festivales de Berlioz, en Francia, y Liubliana, en Eslovenia, durante esta última semana.

Este gran espectáculo de danza contemporánea que narra la tragedia universal de Shakespeare con música de Prokofiev ha sido, además, pionera en el prestigioso Festival Berlioz, ya que por primera vez ha integrado de forma inédita espectáculos coreográficos y el Romeo y Julieta llegado desde Alicante ha sido el encargado inaugurar esta disciplina en la programación oficial de música clásica de este año.

El público ovaciona el espectáculo "Romeo y Julieta" en el 74º Festival de Liubliana / Darja Štravs Tisu, Festival Ljubljana

"Hasta ahora nunca se había bailado en el Berlioz y nosotros, el 21 de agosto, fuimos los primeros", apunta la coreógrafa ilicitana y directora de la compañía OtraDanza, que considera "un honor" haber "inaugurado la danza con esta fantástica producción de ADDA Simfònica en este precioso festival".

Berlioz, añade Noales, presentó el montaje como una de las grandes propuestas de su programación: "No fue una participación menor o de relleno, apareció dentro de las noches sinfónicas principales del festival, en el mismo escenario del Château Louis XI. El festival describe la propuesta como una unión de la orquesta alicantina y OtraDanza alrededor de la obra coreográfica de Prokófiev" y destaca lo bien que ha funcionado "ante un público especializado como el francés en un festival dedicado a la tradición sinfónica y romántica" desde hace 32 años.

De igual modo, Noales indica que su paso por Liubliana, con dos días de representación, ha sido "el broche de oro a esta experiencia inolvidable. Hemos tenido más de cinco minutos de ovación y los tres espacios llenos de gente con un público entregado".

Un momento del espectáculo / ©Darja Štravs Tisu, Festival Ljubljana

El director titular de ADDA Simfònica coincide en que tuvieron sold out en todas sus actuaciones con el público en pie. "Son días muy importantes los vividos, como cada vez que una de nuestras producciones sale de casa tras muchísimo esfuerzo. Estar programados en grandes festivales con nuestra marca es un lujo y un honor y nos enorgullece de verdad intentar llenar de energía un proyecto magnífico", apunta Josep Vicent.

ADDA Simfònica actúa un día más con Pinchas Zukerman

La orquesta alicantina, añade, "es un ser con enorme personalidad propia que en gira se multiplica por dos". Además, la formación sinfónica no ha vuelto aún a España y continúa en Liubliana, ya que este mismo jueves por la noche tiene otra cita en el festival para ofrece "un concierto histórico" compartiendo escenario con uno de los músicos más influyentes del panorama actual, el violinista Pinchas Zukerman, en el que junto al chelista Enrico Dindo presentan tres obras maestras del repertorio clásico de Saint-Saëns, Beethoven y Chaikovski.

Altavoz internacional

La proyección internacional de la producción alicantina es el punto que destacan ambos creadores. "Esto es un hito para la Comunidad Valenciana con sello alicantino y ahora que el espectáculo está exquisito sería el momento de seguir volando", señala Noales. "Lo que se ha conseguido no es nada fácil. Tengo admiración total por Josep Vicent, por su fuerza y pasión, por soñar en grande, algo que me resulta hermanado con mi espíritu de trabajo. Todo se puede conseguir y podemos hacer mucho más porque ganas no nos faltan", añade la coreógrafa, que desea que el trabajo "se siga moviendo".

Doce bailarines de OtraDanza forman el cuerpo de baile en el montaje / ©Darja Štravs Tisu, Festival Ljubljana

Como ejemplo, indica que los medios especializados (Scherzo, Ritmo, Beckmesser) también ha seguido el proyecto con gran interés desde su estreno en el ADDA en 2024 y ante su llegada a Berlioz, destacando su "carácter híbrido" y ese diálogo entre música, danza, iluminación y movimiento, más que una reconstrucción tradicional del ballet, además del eco que tuvo en los medios de ambos países.