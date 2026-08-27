El robo del Tesoro de Villena se suma a otros dos asaltos relámpago a museos arqueológicos españoles en menos de un año

Primero fueron monedas de oro. Después llegó otro tesoro de incalculable valor histórico. Ahora ha sido el turno de Villena. En menos de un año, tres museos arqueológicos españoles han sufrido robos de piezas únicas, con varios elementos que se repiten en la forma de actuar de los asaltantes: ataques de madrugada, accesos violentos, vitrinas reventadas y una huida ejecutada en cuestión de minutos.

El último golpe ha ocurrido en el Museo de Villena (Muvi), donde los autores accedieron al edificio durante la madrugada y se llevaron el Tesoro de Villena original, no una réplica. Tres encapuchados habrían entrado tras forzar uno de los accesos laterales y, una vez dentro, utilizaron barras de hierro para romper las vitrinas y hacerse con varias piezas del conjunto arqueológico.

Un detalle ha llamado especialmente la atención de los investigadores: los ladrones se centraron únicamente en las piezas reales y dejaron las reproducciones. Un comportamiento que apunta a que conocían qué buscaban antes de entrar en el museo.

Roban 'El Tesoro de Villanueva' del Museo Arqueológico de Badajoz / Jota Granado

Golpes calculados al milímetro

El asalto al Muvi guarda similitudes con otros dos robos recientes en museos arqueológicos españoles. En abril, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz sufrió la sustracción de 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva de la Serena. Los ladrones accedieron al edificio tras forzar una reja de madrugada, como en Villena, y rompieron violentamente la vitrina donde se encontraba la colección.

También en Badajoz el objetivo parecía claro. Los asaltantes fueron directamente a por las monedas y no se interesaron por otras piezas del museo. La investigación apuntó a un robo ejecutado con rapidez y con conocimiento previo de la ubicación del tesoro.

Meses después, en julio, el Museo Provincial de Albacete sufrió otro asalto. Cuatro encapuchados entraron tras fracturar una ventana y se dirigieron a la sala de Arqueología, donde rompieron las vitrinas que protegían dos colecciones numismáticas. En apenas un minuto y medio lograron llevarse más de 200 monedas de oro.

En los tres casos aparece una misma escena: un museo en silencio durante la noche, una entrada forzada y un objetivo muy concreto dentro de las salas.

El pequeño hueco hecho por las ladrones al doblar dos barrotes de una de las ventanas del Museo Arqueológico de Badajoz. / Jota Granado

Oro, historia y piezas imposibles de sustituir

Los objetos sustraídos no tienen únicamente un valor económico. Son piezas vinculadas a la historia de los territorios donde fueron halladas y forman parte del patrimonio público.

El Tesoro de Villena, descubierto en 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores, está considerado uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa. Está compuesto por piezas de oro, plata, hierro y ámbar fechadas alrededor del año 1.000 antes de Cristo.

En Albacete desaparecieron monedas de oro de dos colecciones históricas: el Tesoro de la calle del Horno y el conjunto encontrado en Villamalea. En Badajoz, las monedas del Tesoro de Villanueva de la Serena, acuñadas entre los siglos XVIII y XIX, también constituían una colección de gran relevancia patrimonial.

Rafa Arjones

Un reto para la seguridad de los museos

La sucesión de robos ha vuelto a poner el foco sobre la protección de las colecciones históricas españolas. Aunque cada investigación sigue su propio camino y por ahora no existe confirmación oficial de que los tres asaltos estén relacionados, las coincidencias en la forma de actuar son llamativas.

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Entrar de noche, romper las barreras físicas a golpes y salir antes de que llegue la respuesta policial. Tres golpes distintos, tres museos arqueológicos y un patrón que vuelve a repetirse: el patrimonio histórico, expuesto a robos relámpago y cuidadosamente dirigidos.