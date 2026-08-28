El cortometrajista de animación Alex Rey se prepara para dar el salto al largo con "Bienvenido al mañana"

"En noviembre de 2025 me propusieron lo que cualquier aspirante a director sueña: 'Queremos hacer una película con tu estilo, tu idea original, que la escribas con nuestra guionista y que la dirijas tú'", recuerda Alex Rey, cortometrajista alicantino de animación, que se ha labrado el reconocimiento con sus cortos artesanales al estilo de Juan Palomo (hace desde las voces a los títulos de crédito) y atesora cientos de premios con una veintena de trabajos.

Su estela es especialmente larga desde 2020, cuando en plena pandemia lanzó La increíble vacuna del Dr. Dickinson, título al que siguió Phonorama (2022), una historia de ciencia ficción costumbrista con guiño a Hitchcock; Periquitos (2024), su homenaje al maestro de la animación japonesa Miyazaki; Pobre Marciano (2025), galardonado en el festival de animación de Ottawa y Antitermitas (2026), su venganza por el genocidio en Gaza.

Alex Rey es también ilustrador y acomodador en un cine de Alicante / Beatriz Herrera

Ninguno supera los 15 minutos y ahora se prepara para llevar a buen puerto su primer largometraje de animación. La propuesta llegó de la productora extremeña The Glow, poseedora de varios premios Goya en películas de animación (como Decorado en 2026 o Buñuel en el laberinto de las tortugas en 2019), entre otros muchos reconocimientos.

Vieron algo en el humor gamberro del cortometrajista alicantino, que también trabaja de acomodador en un cine y como ilustrador, y "visto el éxito de mis cortos, mi capacidad de resolver yo solo un cortometraje sin presupuesto ni nada y estando en festivales de todo el mundo, se animan a ayudarme a producir mi primer largometraje", explica Alex Rey, que recibe la noticia "con gran ilusión porque la verdad es que a mí solo no se me había ocurrido hacer un largometraje, no entraba en mis planes, la verdad, hasta que ellos me lo proponen y ahí me veo capaz de afrontar una historia larga, gracias a su respaldo, en la que pueda meter mis cosas típicas divertidas".

Guion en colaboración con Mary Cruz Leo

El guion, a partir de la idea de Alex Rey, lo ha estado escribiendo con la guionista Mary Cruz Leo (Medea a la deriva, El corto de Rubén) a lo largo del año -"estoy aprendiendo mucho de ella, que es guionista profesional, y tenemos muy buena sintonía", apunta él-, en septiembre le darán una segunda vuelta y probablemente en 2027 comience con el desarrollo visual de la película.

Rey agradece "la libertad creativa" que le han dado "porque al principio pregunté si querían hacer algo más familiar o para todos los públicos, pero me dijeron que no, que tenía que ser lo que yo hago pero en formato largo. Mis cortometrajes tienen un humor adulto y gamberro, pero están en muchos festivales, ganan premios y al público le encantan, motivos para pensar -argumenta- que en un largometraje también puede funcionar".

Una historia con viajes en el tiempo y personajes conocidos

El director no puede revelar aún mucho de la historia en proyecto, salvo que el título es Bienvenido al mañana y que se trata "de una historia de humor adulto con ciencia ficción y costumbrismo español. Solo puedo decir que hay viajes en el tiempo y personajes universalmente conocidos aquí en España y en el mundo. Tendrá mi estilo de humor cien por cien y encima puedo explayarme mucho más y hacer más gags, así que va a ser la hostia".

Una vez The Glow logre la financiación -"la productora sabe cómo hacer esas cosas con su experiencia y su buen hacer", señala-, "me pongo en sus manos, aunque va a ser una película de no muy alto presupuesto, pero cruzaremos los dedos. La película, ojalá salga todo bien, sería el proyecto de mi vida, sin duda".

Rey, con imágenes de su proyecto de serie "Sábado, sabadete" y el cartel de "Pobre Marciano" / Beatriz Herrera

Mientras tanto, Rey aún tiene circulando dos de sus últimos trabajos, Antitermitas y Pobre Marciano, "que está funcionando superbién, todavía le quedan unos meses de recorrido y la idea es meterme en los Goya con él". Además, tiene otro cortometraje en proyecto, que tampoco puede desvelar, así que 2027 se presenta "con muchas cosas buenas en el horizonte".