Hombres G revive sus mejores años en Alicante

Hombres G llega a la Plaza de Toros de Alicante

El grupo Hombres G, uno de los mayores clásicos de la música española, llega el sábado a las 22 horas a la Plaza de Toros de Alicante. El concierto forma parte de su extensa gira mundial Los mejores años de nuestra vida , que pasará por Europa y América con parada en Alicante para deleitarnos con títulos tan míticos como Venezia, Voy a pasármelo bien o Devuélveme a mi chica. David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina cuentan con grandes discos en su carrera como La cagaste Burt Lancaster o Agitar antes de usar. Tras un breve descanso como grupo, donde David el cantante tuvo su propia carrera como solista, volvieron de nuevo con mucha más fuerza con su trabajo La esquina de Rowland al que siguieron Del rosa al amarillo y ¿Por qué no ser amigos? También volvieron a los directos, como en sus mejores tiempos, en grandes estadios, plazas históricas y festivales de verano demostrando que siguen combinando sobre el escenario la energía juvenil de sus inicios con su sobrada veteranía donde padres, hijos y nietos que acuden a verles comparten con ellos el repertorio de temas. Plaza de Toros de Alicante.

La Habitación Roja cumple tres décadas de carrera. / INFORMACIÓN

La Habitación Roja celebra en Ibi sus 30 años en la música

Celebrar 30 años en activo y cada vez con mayor éxito es algo que pocos grupo pueden hacer. Los valencianos La Habitación Roja lo hacen con esta gira que les lleva el sábado a las 23 horas a la Glorieta de España en Ibi. Aquí recorrerán su extensa carrera que empezó en el 95 cuando ganaron el Circuit Rock, hasta ahora, que han vuelto a grabar nuevamente temas como Volver a casa que permanecía en un cajón. La Habitación Roja ha elaborado esta gira con todo mimo de detalles ya que, según dicen ellos «hay que celebrar seguir 30 años haciendo lo que más nos gusta», y eso es algo que el grupo logra con creces cada vez que sube al escenario. El grupo lo forman Jorge, Pau, Marc y José y siempre tuvieron una carrera ascendente. Han realizado grandes trabajos como Sagrado Corazón, Años Luz o su álbum Nuevos Tiempos. Además, han sido premiados en varias ocasiones como con el Premio UFI a la Mejor Canción del Año o el Premio IMAS conseguido en México al Mejor Grupo Español del Año. Glorieta de España, Ibi.

Noticias relacionadas

Último concierto en los jardines de Las Cigarreras

El viernes 28 de agosto a las 21 horas finaliza el ciclo de jazz y blues con un concierto del grupo Rambla Jazz Band dedicado a las mujeres. Se trata de un repaso de las grandes aportaciones al jazz de mujeres compositoras e intérpretes, de María Grever a Nina Simone pasando por Ella Fitzgerald y Billie Holiday. El aceso es gratuito. Las Cigarreras, Alicante.