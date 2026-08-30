'84, Charing Cross Road', de Helene Hanff: correspondencias para los amantes de los libros

Seguimos resignificando el concepto piscinero para traer otro libro que atrapa de principio a fin, ligero y de rápida lectura, que explora además un género aún no explorados en esta colección dedicada a posibles lecturas de verano: la correspondencia. 84, Charing Cross Road reúne dos décadas de cartas entre Helene Hanff, una escritora neoyorquina apasionada por los libros, y Frank Doel, empleado de la librería londinense Marks & Co, relación que comienza a finales de la década de los años cuarenta.

Una ventana a la vida en otros tiempos

Todo comienza en octubre de 1949, cuando Hanff escribe al establecimiento en busca de ediciones difíciles de conseguir en Estados Unidos. Lo que empieza como una relación estrictamente comercial acaba convirtiéndose, carta a carta, en una amistad íntima sostenida por el humor, los libros y una curiosidad mutua que logra atravesar el Atlántico. Buscar una edición concreta de un libro, confiar en el buen criterio del librero en cuestión y esperar semanas a que un volumen cruce el océano es, en realidad, el desencadenante de verdadera trama: la de una relación de amistad que perdura a lo largo de los años, cuyas cartas son el reflejo de los cambios en la Europa y Estados Unidos y también de la solidaridad entre amigos.

'84, Charing Cross Road', de Helene Hanff / Editorial Anagrama

Tras la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra sufrió serios problemas de abastecimiento y en el libro se muestran las restricciones el racionamiento de la posguerra: al enterarse Hanff desde Nueva York de las penurias que atraviesan sus corresponsales londinenses, la relación aparentemente "de negocio" se convierte en algo más que un trámite. Las cartas ya no incluyen únicamente intercambios literarios y la autora envía paquetes con alimentos que en Reino Unido eran muy difíciles de conseguir: carne enlatada, huevos, jamón, azúcar u otros productos. El racionamiento británico no terminó al acabar la contienda en 1945: continuó durante años; de hecho, algunos productos siguieron racionados hasta 1954.

Hanff escribe con una voz irónica, impaciente y divertidísima; Doel responde con una cortesía británica que poco a poco se vuelve más cálida conforme la autora va acercándose también en lo personal, a través de preguntas, obsequios desinteresados y una actitud solidaria. Alrededor de ellos aparecen también otros empleados de la librería y familiares, de modo que el intercambio termina formando una pequeña comunidad epistolar. A lo largo de los años se va conformando un anhelo entre ambas partes: la de conocerse en persona.

Se trata de una lectura breve, fragmentaria, que permite deternerse después de cada carta. ¿Qué buen amante de la lectura no ha forjado grandes amistades a través de la búsqueda o encuentro con un libro?