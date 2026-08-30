La media verónica
Camino de la gran final
Las dos semifinales del tercer Circuito Valenciano de Novilladas llegarán en septiembre y de ellas saldrán los tres finalistas que se verán las caras en la Plaza de Toros de Villena, por tercer año consecutivo escenario del gran duelo final el 4 de octubre
El calendario se va agotando y cada día las fechas que rematarán el Circuito Valenciano de Novilladas, en su tercera edición están más cerca. Este año, el único representante alicantino será el novillero Javier Cuartero, protagonista en una de las dos tardes anunciadas. El alicantino hará el paseíllo en la segunda de las dos semifinales, en la plaza valenciana de Algemesí el día 19 de septiembre junto a Alberto Donaire e Ian Bermejo. En esta ocasión los novillos serán del hierro de Fermín Bohórquez, que está más acostumbrado a lidiar corridas de rejones, pero que cuenta con una gran reata de ejemplares de primerísimo nivel. Cuartero llegará a la semifinal con el claro objetivo de torear el festejo final en Villena y lo hará con un total de 16 novilladas toreadas hasta ese momento en la presente temporada. Recordemos que el alicantino cortó una oreja a cada uno de sus novillos en la fase clasificatoria que se celebró en la Plaza de Toros de Vinaroz, el pasado mes de julio, junto a Juan Alberto Torrijos y Alberto Donaire. Aquel triunfo y su actitud durante toda la tarde le valió directamente su paso a la semifinal. Cuartero viene de triunfar en la pasada Feria de Hogueras de Alicante imponiéndose con rotundidad ante un gran novillo del hierro de Alejandro Talavante, un ejemplar de tal calidad, que hizo que la sombra del indulto planeara de nuevo sobre el coso alicantino. Pero más allá de este hecho, el novillero demostró estar a la altura del compromiso midiéndose con Mario Vilau, cogido recientemente en la plaza de toros de Almorox, Toledo y Olga Casado, dos de los nombres más relevantes del momento.
La otra semifinal llegará antes, concretamente el sábado 5 de septiembre a Ondara, que, tras su exitosa Feria de la Marina, reabre sus puertas, en esta ocasión para ser sede de dicho compromiso. El cartel está formado por el valenciano de Chiva, Simón Andreu, el también valenciano, Marco Polope y Samuel Castrejón. La presencia de Castrejón en esta fecha responde a que el novillero madrileño tiene un compromiso cerrado para el 19 de septiembre, día de la otra semifinal, por lo que su participación en el circuito solo era posible en Ondara. La cita será a las 19:00 horas y los novillos anunciados pertenecen al hierro de Castillejo de Huebra. Con estos carteles ya cerrados, el circuito entra en su recta final con tardes que serán decisivas para llegar a la gran final. La fecha elegida será el domingo 4 de octubre en la plaza de toros de Villena. El mejor novillero de cada una de las dos semifinales y el mejor segundo se verán las caras en una de las novilladas más importantes de la provincia. En esta cita se conocerá al ganador de esta tercera edición del Circuito Valenciano de Novilladas, que cerrará su tercera edición. Las dos ediciones primeras fueron ganadas por el alicantino, Borja Escudero y por el catalán, Mario Vilau, actual triunfador del certamen.
El certamen José María Manzanares llega a Alicante en su sexta edición
La plaza de toros de Alicante volverá a convertirse en escenario de promoción y apoyo a las nuevas generaciones de la tauromaquia con la celebración, los próximos 5 y 6 de septiembre, del VI Certamen «José María Manzanares», una cita ya consolidada en el calendario taurino alicantino y concebida como una plataforma para impulsar el futuro de la Fiesta. El certamen, organizado por la empresa Eventos Mare Nostrum, con la colaboración del Ayuntamiento de Alicante y la Escuela Taurina Municipal de Alicante, ofrecerá dos clases prácticas, ambas a las 18:30 horas, en las que participarán alumnos de distintas escuelas taurinas.
Hay que recordar que entre los participantes se encuentra Rodrigo Villalón, quien ya se proclamara vencedor del certamen en ediciones pasadas. Otro de los grandes atractivos de esta sexta edición será la presencia, el domingo 6 de septiembre, de novillos de la prestigiosa ganadería de La Quinta, que debuta en el coso de la Plaza de España y es una de las divisas de mayor reconocimiento de la actualidad y uno de los grandes referentes del encaste Santa Coloma. El certamen contará también con la presencia de la divisa de Aida Jovani, ganadería de la Comunidad Valenciana que se ha ganado un lugar destacado entre los aficionados y que ha ofrecido muy buen juego en Alicante los últimos años. Dos hierros de garantía, con novilladas en hechuras de embestir, que convierten el certamen en una oportunidad de verdad para los jóvenes aspirantes. La primera clase práctica tendrá lugar el sábado 5 de septiembre, a las 18:30 horas, con novillos de Aida Jovani y al día siguiente, el domingo 6 de septiembre, también a las 18:30 horas, se celebrará la segunda clase práctica, en esta ocasión con novillos de La Quinta, para los diferentes alumnos.
Alicante reafirma así su apuesta por respaldar a quienes representan el futuro de la tauromaquia, facilitándoles un escenario de relevancia en el que puedan continuar adquiriendo experiencia y demostrando sus condiciones. Con el objetivo de acercar estas jornadas al mayor número posible de aficionados y público en general, la entrada a la plaza será gratuita en las dos clases prácticas.
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