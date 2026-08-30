Más allá de la sombrilla: los museos de Alicante se coronan con más de 52.000 visitantes durante el verano

Es bien sabido que Alicante bebe del turismo de sol y playa pero, ¿y los museos? Aunque sea el calor lo que marca la agenda estival, son muchos quienes optan por otras formas de disfrutar de las vacaciones. Desde el mes de junio y hasta el pasado 24 de agosto, más de 52.000 personas han elegido los museos alicantinos como parte de su ocio. El MARQ, con 27.000 visitantes, encabeza la lista; le sigue el MACA con 18.811 y el Mubag, que ha registrado un total de 7.000 asistentes. Más de la mitad de las visitas proceden del extranjero.

El magnetismo del MARQ

El Museo Arqueológico de Alicante se sitúa a la cabeza de estos espacios, pues su muestra escogida para este verano es una de las más visitadas. La exposición El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia ha hecho que el recinto haya recibido a más de 27.000 personas. Guillermina Jover, responsable de prensa del museo, confirma la gran acogida de la muestra. "Del total de visitantes, en torno a un 60% son extranjeros. Además, la exposición estará abierta hasta el 2 de mayo, por lo que aún nos quedan varios meses por delante para quienes quieran visitarla". Jover también ha querido resaltar el recibimiento que ha tenido la muestra por parte del público colombiano con residencia en Alicante, quienes acuden al MARQ muy orgullosos e ilusionados por ver las piezas.

El MARQ cuenta con una gran afluencia de visitantes colombianos / Rafa Arjones

Cuando una exposición tiene tanto valor patrimonial, atrae a todo tipo de visitantes. Marcela Araujo, antropóloga boliviana que viaja a Alicante de forma recurrente, no ha dudado en incluir el MARQ en su ruta. "Es uno de mis museos arqueológicos favoritos, siempre que vengo a Alicante busco qué exposición itinerante tiene". La antropóloga ya había tenido el placer de disfrutar de una exposición con piezas del Museo del Oro de Bogotá hace unos años y asegura que, debido a la profesionalidad del museo alicantino, está muy bien adaptada al espacio.

Además de la afluencia internacional del MARQ, los alicantinos también responden. Para Álvaro, joven vecino de la ciudad, el museo arqueológico ha sido su elección para huir del calor: "A mediodía no se puede hacer prácticamente nada, esto es un sitio fresco y con algo distinto". Las familias también se suman a la propuesta, pues David, vecino Alicante que acude al museo con sus dos hijos, asegura que "es un buen plan para traer a todos".

El Museo Arqueológico cuenta con visitas guiadas diarias en varios idiomas / Rafa Arjones

Arte a las faldas del castillo

En el caso antiguo de la ciudad se encuentran el Mubag y el MACA y, para quienes están de visita en la ciudad, se presentan como una alternativa fácil de incluir en el itinerario. Es lo que le ocurrió a Sheila, cubana con residencia en Madrid, que de camino al Castillo de Santa Bárbara se topó con el museo de la calle Gravina: "Nos pillaba de camino y al ver que era gratuito decidimos entrar". Una vez allí es cuando comenzaron a descubrir toda la oferta de arte que habitaba en el museo, pues distribuido en cuatro plantas se encuentran obras de grandes artistas, siendo una de las exposiciones más destacadas la de Antonio Gisbert.

El artista alcoyano nacido en 1834 es uno de los protagonistas del Museo de Bellas Artes de Alicante, pues exhibe un centenar de obras del autor del Fusilamiento de Torrijos, muchas de ellas inéditas o poco expuestas, procedentes de instituciones como el Museo del Prado y de colecciones particulares. Los visitantes podrán disfrutar hasta el 25 de octubre de sus pinturas y dibujos.

Visitantes extranjeras en el MACA / Rafa Arjones

Igual que sucede con el MARQ, la gran oferta y el amplio contenido didáctico de las exposiciones hace que a los museos también acudan visitantes más especializados. Silvia López, profesora de Valladolid apasionada de la historia y el arte llegó a la exposición Del color al arte (Coloramas) del MACA atraída por la cartelería de las calles. "Me parece muy interesante cómo han presentado la paleta inicial y el uso de los colores. Además, hay muchas actividades y talleres para los niños". A dos jóvenes franceses no fue la cartelería de las calles lo que les llevó al MACA, pero sí Google Maps. De igual forma, aseguran que "es una buena manera de descubir el arte y la cultura española".

Del color en el arte (Coloramas) es una novedosa muestra fruto de una profunda investigación sobre el color en el arte contemporáneo y de su papel fundamental en la abstracción, que se expresa a través del trabajo de 27 artistas donde el color es el principio esencial de la composición.

Turista polaca que acude con su familia al Mubag durante las vacaciones / Rafa Arjones

Tanto el arte contemporáneo del MACA como la combinación de las pinturas en diferentes siglos del Mubag atraen a personas de todos los lugares del mundo. Una joven polaca de 22 años elogia la contextualización de las obras que aparece en los cuadros del Mubag: "Las descripciones son realmente útiles para entender qué se muestra en las pinturas". De Polonia a China, al museo han llegado unas turistas de Hong Kong que, a su paso por Alicante, decidieron hacer parada en el Museo de Bellas Artes: "Queríamos visitar algún museo en España y escapar del calor".

La exposición del MACA sobre el color ofrece proyecciones en su recorrido / Rafa Arjones

La cultura frente al calor

Más allá del atractivo de las exposiciones que ofertan los museos alicantinos, todos los testimonios recogidos tienen algo en común: la oferta cultural como escudo frente al calor. Desde el turista internacional hasta el vecino alicantino, la decisión de entrar a una galería de arte está, a partes iguales, tomada por la curiosidad sobre las piezas que habitan en sus salas y la necesidad física de escapar de las altas temperaturas.

Además, el factor económico entra en juego. Tanto el Mubag como el MACA tienen una gran oferta gratuita que hace que, de manera incluso improvisada, muchos decidan adentrarse en los museos. En el caso del MARQ, a pesar de no tener una entrada general totalmente gratis (6 euros), sí cuenta con numerosos descuentos que facilitan el acceso a muchos sectores de población. Por ejemplo, menores de 8 años, personas desempleadas, discapacitadas o personal docente (entre otros) pueden acceder al museo arqueológico sin ningún coste.

Niños y personas mayores atienden la introducción de la exposición en el MARQ / Rafa Arjones

Los espacios museísticos logran educar, fidelizar, entretener y, en época estival, refrescar a sus visitantes de una forma accesible y para todo tipo de público, desde niños a mayores. MARQ, Mubag o MACA se presentan como una alternativa en temporada alta para quienes quieran dejar a un lado la toalla y descubrir parte del patrimonio cultural y artístico que ofrece la ciudad.