Agosto, nueve libros y algún que otro chasco

Las vacaciones en general y agosto en particular siempre han sido mi momento de leer más. Hay más horas, menos horarios y esa maravillosa sensación de poder abrir un libro sabiendo que, por una vez, nadie te está esperando al otro lado de la página.

Eso sí, agosto también consigue que traicione uno de mis principios lectores. Yo soy de las clásicas: papel, siempre papel. El tacto, el olor, pasar las páginas, ver cómo avanza el marcapáginas… me parece insustituible. Pero cuando llegan los viajes y las escapadas, una acaba aceptando la evidencia: el libro electrónico pesa bastante menos que nueve libros en una maleta.

Y nueve han caído este agosto. He leído variado. He encontrado tesoros, me he divertido, me he agobiado y también (me cuesta mucho hablar mal de un libro) me he llevado algún buen chasco.

Empiezo por uno de los grandes triunfadores: Pedro Simón. Ya lo había leído, así que no puedo hablar de descubrimiento, pero después de Lo inesperado y Los incomprendidos se consagra como uno de mis autores preferidos. Escribe sobre temas sensibles, profundamente humanos, y lo hace con una enorme delicadeza. Historias difíciles contadas con belleza y naturalidad, sin necesidad de subrayarlas. Me queda Los siguientes, el último de la trilogía, y una voz más que autorizada ya me ha adelantado que es un verdadero tesoro. Las expectativas, por tanto, están peligrosamente altas.

El asesinato en el molino del cura, de Arantza Portabales, ha sido otra buena elección. Un thriller sólido, rápido, adictivo y con una trama que funciona. Cuando buscas precisamente eso, poco más se puede pedir.

Con Majareta, de José Manuel Gil, me ocurrió lo contrario. Una historia bastante delirante con la que, sencillamente, no llegué a conectar.

Y luego está Sigo aquí, de Maggie O’Farrell. Una lectura autobiográfica construida alrededor de las numerosas ocasiones en las que la autora ha estado cerca de morir. Lo que al principio me resultó curioso e incluso divertido terminó pareciéndome asfixiante. Tanta situación límite acabó por agotarme y reconozco que llegué a ese punto poco deseable en cualquier lectura: estaba deseando terminar.

Los reyes de la casa, de Delphine de Vigan, juega en otra liga. Tiene thriller, sí, pero me interesa especialmente por la mirada crítica que lanza sobre algunos rasgos muy reconocibles (y preocupantes) de nuestra sociedad: la pérdida de intimidad, la necesidad de proyectar una felicidad permanente, la exposición de los niños en redes sociales y sus consecuencias o el papel que han adquirido los influencers. De esos libros que dejan conversación después de cerrarlos.

Para compensar intensidades, Las bragas al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, sí me parece una lectura veraniega perfecta. Ligera, divertida y con una protagonista que termina trabajando de au pair en Atlanta sin saber ni papa de inglés. Llegó a mis manos por recomendación de mi padre, prueba de que aquí las risas no entienden de generaciones.

Y llegamos al chasco. En el Club de las Doce nos la “jugamos” con Ponme otro vino, que aún te veo feo, de Sibila Freijo. Tampoco íbamos buscando el próximo Nobel. Queríamos un libro ligero, “piscinero”, si me permitís la categoría, con el que echarnos unas risas primero a solas y después juntas en nuestro encuentro. La opinión fue bastante unánime: no. Ni nos convenció en contenido ni en forma y, lo peor para lo que buscábamos, no nos hizo reír. Y hasta aquí puedo leer.

He cerrado agosto con La casa del limonero, de Vicky Palm, un buen libro de una autora valenciana al que dedicaré una reseña aparte porque merece algo más que unas líneas en este resumen.

Nueve libros en un mes. Algunos se quedarán conmigo, otros probablemente se irán desdibujando y alguno me ha recordado que leer mucho también implica equivocarse de vez en cuando.

Pero hasta eso forma parte del juego.

📚 Lo inesperado — Pedro Simón

📚 El asesinato en el molino del cura — Arantza Portabales

📚 Majareta — José Manuel Gil

📚 Los reyes de la casa — Delphine de Vigan

📚 Las bragas al sol — Regina Rodríguez Sirvent

📚 Sigo aquí — Maggie O’Farrell

📚 Los incomprendidos — Pedro Simón

📚 Ponme otro vino, que aún te veo feo — Sibila Freijo

📚 La casa del limonero — Vicky Palm

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