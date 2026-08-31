Los alicantinos Yerai Cortés y Alejandro Hurtado ponen el broche de oro al festival Flamenco On Fire

El festival Flamenco On Fire se ha celebrado del 21 al 29 de agosto en Navarra como motor creativo y escaparate de las distintas estéticas que conviven en el flamenco. En esta edición 12+1, los guitarristas alicantinos Yerai Cortés y Alejandro Hurtado fueron los encargados de poner el broche de oro en Pamplona.

Alejandro Hurtado actuó a las 18.30 horas en el escenario Sabicas. En esta ocasión no acompañaba a Mayte Martín ni a Miguel Poveda, tampoco a Patricia Guerrero, Belén Maya o Marco Flores, en esta ocasión se enfrentaba al público en solitario, con su guitarra. Miembro del cuarteto que dio forma a Alzapúa I, el Bordón Minero 2017 refrendó su estatus actual, en lo más alto, con un repaso sonoro de brillante ejecución que inició por granaína, continuando por alegrías, farrucas, seguiriya, dedicada a Pepe Habichuela, o taranta. Fue un recital en el que compaginó títulos propios con algunos de Ramón Montoya, Niño Ricardo o Sabicas. El alicantino salió con matrícula de honor de su paso por Flamenco On Fire y en un escenario abarrotado de público.

Alejandro Hurtado sorpendió a su público con un homenaje a Pepe Habichuela / Susana Giron

A las 21.30 horas llegó Yerai Cortés para poner la guinda al Flamenco On Fire. Yerai es uno de los guitarristas del momento. Está girando en compañía, junto a sus voces femeninas que tanta presencia está teniendo en redes sociales y en cualquier ámbito mediático, pero en esta ocasión compareció solo ante un público que dejó pequeño el Auditorio Baluarte: todo vendido. No le hace falta más: su guitarra habla. Tiene vida propia. Sabe imprimir toda su experiencia vital en a seis cuerdas, lo cuenta y expresa sonriendo, a veces también con semblante serio, pero siempre con su profunda personalidad. Su espectáculo tocó sus propias composiciones, a estilo cantautor, dejándolo improvisar en determinados instantes. Exquisita puesta en escena que cerró el ciclo de Grandes Conciertos de la edición de 2026.

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