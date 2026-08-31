Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncia Ayuntamiento AlicantePortavoz PSOE AlicantePeligros calas AlbuferetaSeguridad en los museosCompra viviendasFocas monje en la provinciaEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Música

Amaral se cuela en la primera fila de su propio concierto: "No pensé que íbamos a tener tanto sitio aquí en pista"

Eva Amaral y Juan Aguirre comparten un divertido vídeo en sus redes sociales

Juan Aguirre y Eva Amaral en un concierto 'solos'.

Juan Aguirre y Eva Amaral en un concierto 'solos'. / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Monserrat

Zaragoza

Eva Amaral y Juan Aguirre, o lo que es lo mismo, los componentes de Amaral, una de las bandas aragonesas más reconocidas afrontan su final de año con dos grandes conciertos con los que despedirán su 'Dolce vita tour' con el que han presentado su último trabajo discográfico que los ha vuelto a reafirmar en los primeros lugares de los músicos españoles más queridos.

En un vídeo que acaban de compartir en sus redes sociales se les ve a los dos músicos en un Movistar Arena vacío donde llegan hasta la primera fila junto a una valla. "Pues no pensé yo que íbamos a tener tanto sitio aquí en pista", le dice Eva a Juan, que contesta, "pues sí, oye, ni tan mal". No es que los dos músicos aragoneses se hayan equivocado sino que es un vídeo promocional de su concierto en el Movistar Arena de Madrid el 28 de diciembre (diez días antes, el 18 la cita será en Barcelona) para el que todavía quedan entradas disponibles. "Ya nos pareccía raro estar tan anchos", comentan en la publicación los aragoneses.

Mucha expectación

Un 'post' que ha recibido muchos comentarios, entre ellos de otros artistas como Manu Carrasco, y Vega así como de cientos de fans que esperan con muchas ganas el concierto final de gira antes de que Amaral se embarque en una nueva aventura que supondrá, seguro, un nuevo giro en su carrera.

Noticias relacionadas

En los últimos días, en este regreso del verano, Amaral se ha mostrado muy activo en sus redes sociales ya que el otro día subió un fragmento de una canción de su último disco interpretada en acústico en una bañera en medio de un bosque y, este domingo, además, celebró que hacía dos años desde que viera la luz su canción 'Ahí estás' con un vídeo de la interpretación de la misma en el último concierto que la banda ofreció en San Sebastián. Momento que ha aprovechado también para promocionar su concierto de Barcelona del 18 de diciembre.

Fuente: El Periódico de Aragón

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega una patera a Santa Pola con siete migrantes, entre ellos menores
  2. Polémica por la alerta de Europol que llegó a Villena un día después del robo del tesoro
  3. El Hércules pedirá explicaciones a la Federación por la alineación de Javi Moreno antes de impugnar el Clásico
  4. La falta de pegada amarga el estreno liguero del Hércules
  5. Ignacio de la Calzada, abogado: 'Si tienes años sin cotizar, esto puede mejorar tu futura pensión
  6. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena: 'Los técnicos de la Generalitat tenían la responsabilidad y dieron el visto bueno
  7. Detenido un joven en Alicante por una orden europea de detención emitida por Austria
  8. Los sindicatos descartan de momento reactivar la huelga educativa

El Elche acelera por Rubén Sánchez: principio de acuerdo con el Espanyol y ultima el contrato del lateral

El Elche acelera por Rubén Sánchez: principio de acuerdo con el Espanyol y ultima el contrato del lateral

Sanidad admite ante el Síndic la demora de más de un año de un paciente de Torrevieja pendiente de una cita para una prótesis de rodilla

Sanidad admite ante el Síndic la demora de más de un año de un paciente de Torrevieja pendiente de una cita para una prótesis de rodilla

El arquitecto Marcelo Seia sobre el aire acondicionado inverter: “Gasta alrededor de un tercio menos de luz para hacer exactamente el mismo trabajo"

El arquitecto Marcelo Seia sobre el aire acondicionado inverter: “Gasta alrededor de un tercio menos de luz para hacer exactamente el mismo trabajo"

El pleno de Benidorm aprueba derribar el Vasco Núñez de Balboa y construir un nuevo colegio de tres líneas

El pleno de Benidorm aprueba derribar el Vasco Núñez de Balboa y construir un nuevo colegio de tres líneas

Las empresas de la Foia de Castalla exploran oportunidades en el sector de la defensa

Las empresas de la Foia de Castalla exploran oportunidades en el sector de la defensa

El Lucentum creará una app para sus aficionados

El Lucentum creará una app para sus aficionados

Sant Joan reclama a la Generalitat acelerar el reconocimiento de la dependencia y más recursos para los servicios sociales

Sant Joan reclama a la Generalitat acelerar el reconocimiento de la dependencia y más recursos para los servicios sociales

El PP de Elche entra en precampaña sacando pecho de 115 millones en obras y defendiendo la coalición con Vox: "Ha funcionado"

El PP de Elche entra en precampaña sacando pecho de 115 millones en obras y defendiendo la coalición con Vox: "Ha funcionado"
Tracking Pixel Contents