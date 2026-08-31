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Muestra de acuarela

La exposición "Instantes" de Belén Jordá inaugura la programación cultural de Espai Aura

La muestra de acuarelas se encuentra dentro del marco de la Feria Modernista de Alcoi y se podrá visitar del 3 de septiembre al 3 de octubre

La exposición de cuenta con acuarelas y dibujos de la artista Belén Jordá

La exposición de cuenta con acuarelas y dibujos de la artista Belén Jordá / INFORMACION

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Nuria Camps

Nuria Camps

Alicante

Espai Aura inaugurará el próximo 3 de septiembre, a las 19.30 horas, la exposición Instantes de la artista Belén Jordá, una muestra de acuarelas que da inicio a su programación cultural con motivo de la Feria Modernista de Alcoi 2026. El acto de inauguración será abierto al público y tendrá lugar en la sede de Espai Aura (c. Roger de Llúria 2, bajo izquierda, Alcoi).

Espai Aura es un nuevo proyecto cultural en la ciudad de Alcoi que nace de la voluntad de crear un espacio de encuentro alrededor del arte y la cultura contemporánea, acogiendo propuestas, artistas y actividades de diferentes disciplinas. En el marco de la Feria Modernista, el espacio se suma a la oferta cultural de la ciudad con una exposición que conecta el patrimonio modernista alcoyano con una mirada artística sobre la ciudad actual.

El evento será abierto al público

El evento será abierto al público / INFORMACION

Instantes se compone de una serie de acuarelas y dibujos de Belén Jordá en los cuales la vida contemporánea de Alcoi convive con la arquitectura modernista de la ciudad desde una quietud inesperada. La obra no observa el Modernismo desde la distancia histórica, sino desde la experiencia cotidiana de quien habita la ciudad: la arquitectura deja de ser un escenario para convertirse en un personaje vivo.

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La exposición nace de la necesidad de volver atrás la mirada y descubrir como el pasado continúa respirando vivo en nuestro presente. A través de su obra, Belén Jordá invita a redescubrir espacios y arquitecturas que forman parte del paisaje cotidiano de Alcoy y a observarlos desde una perspectiva renovada. La exposición podrá visitarse hasta el 3 de octubre en horario de miércoles a sábado de 18 horas a 20 horas.

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