Dos estrenos absolutos para el Concierto Extraordinario de la Banda Municipal de Música de Villena en el Teatro Chapí

El Teatro Chapí de Villena se vestirá de gala el próximo viernes 4 de septiembre, a las 19 horas, para acoger el tradicional Concierto Extraordinario del día 4. En esta ocasión, la Banda Municipal de Música de Villena, bajo la batuta de su director titular Pedro Ángel López Sánchez, ha diseñado un programa de enorme envergadura musical que no solo rinde homenaje a las raíces y las fiestas de la ciudad, sino que propone al espectador un sugerente viaje a través de los grandes monumentos de la historia de la humanidad.

Se presentarán dos estrenos absolutos, por un lado, la formación estrenará La Calle Mayor, un pasacalle compuesto por Francisco Antonio Soler Compañ, y además, el propio director de la BMMV, Pedro Ángel López Sánchez, firmará el segundo estreno del concierto, titulado La Babucha, un sugerente capricho árabe en forma de marcha mora que explora las sonoridades y el exotismo de esta corriente musical tan vinculada a la tradición.

El conciertó tendrá lugar en el Teatro Chapí de Villena / INFORMACION

Junto a estas novedades de 2026, la Banda Municipal desplegará su potencia sinfónica con tres obras contemporáneas de proyección internacional. La célebre obertura The bells of the Sagrada Familia, compuesta en 2009 por el japonés Satoshi Yagisawa, así como el boceto sinfónico Taj Mahal, una pieza de 2014 con la firma del músico de Aldaia Hugo Chinesta. El tríptico internacional se completará con Petra, la Ciudad Perdida, un vibrante episodio sinfónico creado en 2021 por el compositor de Manuel (Valencia) Azael Tormo Muñoz, que traslada musicalmente al oyente hasta el místico enclave arqueológico de Jordania.

La apertura del acto mantendrá el necesario cordón umbilical con el patrimonio musical tradicional mediante la interpretación del pasodoble Los Labradores, obra del compositor de Muro Francisco Esteve Pastor que data de 1979 y está dedicada a la Comparas de Labradores que este año conmemora su Centenario. El broche de oro al concierto llegará con la interpretación del Himno Oficial de la Ciudad de Villena, la emblemática partitura de 1951 nacida de la colaboración entre José Serra Dalmau y Manuel Carrascosa García.

Entradas (2 euros) estarán a la venta en taquilla 2 y 3 de septiembre (18.30 a 20.30 horas) y 4 de septiembre desde las 18 horas. La venta online será desde el 2 de septiembre a partir de las 21 horas.

Programa

Los Labradores (1979)

Pasodoble de Francisco Esteve Pastor

The bells of the Sagrada Familia (2009)

Obertura de Satoshi Yagisawa

Taj Mahal (2014)

Skecht sinfónico de Hugo Chinesta

La Calle Mayor (2026)

Pasacalle de Francisco Antonio Soler Compañ

La Babucha (2026*)

Capricho árabe de Pedro Ángel López Sánchez

Petra, la Ciudad Perdida (2021)

Episodio sinfónico de Azael Tormo Muñoz

Himno oficial de la ciudad de Villena (1951)

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José Serra Dalmau y Manuel Carrascosa García