"Pordentro", un corto sobre la identidad de género en la tercera edad, conquista el festival de cine de Teulada

El cortometraje Pordentro, que aborda la identidad de género a los 80 años, realizado por los alicantinos Álvaro G. Company y Mario Hernández, ha sido el gran triunfador en la XI edición de la Mostra Curts de Moscatell de Teulada, que ha celebrado su gala de clausura este pasado sábado.

El trabajo, rodado en Alicante y protagonizado por el actor Ramón Barea y la actriz Lorena López, se ha alzado con los premios Un pas endavant per la igualtat, dedicado a los trabajos sobre igualdad de género, y el premio al mejor cortometraje de temática libre. Pordentro narra la historia de un hombre de 80 años que decide mostrar su verdadera identidad después de estar toda la vida ocultándola. La cinta, producida por Aliwood Mediterráneo Producciones y Grupo Idex, ha consechado ya 25 premios y ha sido seleccionada en más de medio centenar de festivales nacionales e internacionales.

Cartel del cortometraje "Pordentro", protagonizado por Ramón Barea / INFORMACIÓN

El cortometraje, que aborda una realidad poco representada en el audiovisual, plantea un viaje emocional que acompaña la transformación de Elías en Elia, desde la contención íntima a la exposición absoluta, con el fin de mostrar un retrato honesto y vulnerable de lo que implica tomar una decisión de esta magnitud para quien da el paso y para su entorno.

Al recoger el premio, los directores destacaron que su cortometraje "es un canto a la libertad por manifestar nuestra identidad, sea cual sea y en el momento que sea. Tenemos derecho a manifestar quiénes somos verdaderamente y, sobre todo, quiénes queremos ser". Álvaro G. Company tuvo palabras para agradecer al festival de Teulada su labor por ofrecer una ventana a los cineastas para que puedan mostrar sus trabajos y agradeció el esfuerzo del equipo artístico y técnico que han hecho posible el cortometraje.

El palmarés de este año lleva también el nombre de otro director alicantino, Adán Aliaga, que con su Cotton Candy ha ganado el premio al mejor corto valenciano. Aliaga no pudo asistir a la gala pero en su sombre lo recogió el productor Álex Cuellar, que agradeció el premio y el esfuerzo de la Mostra en favor de los cortometrajes valencianos.

El premio a la mejor dirección fue para el gallego Guillermo de Oliveira por Cara de cona, un cortometraje que reflexiona sobre el odio con Milo Taboada y Diego Anido en los principales papeles. El director tuvo un reconocimiento para el equipo técnico y artístico que ha hecho posible esta obra y destacó también el cariño y los meses de trabajo que la organización dedica a hacer posible el festival teuladino.

Las jóvenes actrices Irene Balmes y Shiara Fernández ganaron ex aequo el premio a la mejor interpretación por Loquita por ti, dirigido por Greta Díaz Moureau e Ingrid, de la directora Raquel Colera. Tanto Irene como Shiara pertenecen a la nueva hornada de actrices españolas que no superan los 20 años de edad y que suenan con fuerza cada día más en el panorama cinematográfico español. La protagonista de Ingrid agradeció a la directora que se atreviera a contar historias como las de su cortometraje "desde un lugar tan empático y humano".

Más de un millar de personas asisten al festival

La gala de clausura y entrega de premios se celebró en l’Auditori Teulada Moraira y estuvo conducida por la actriz y cantante Carme Juan y el pianista Christian Esteve. Centenares de personas, entre las que se encontraban decenas de profesionales del mundo cinematográfico de todo el país, se dieron cita en l’Auditori para poner el colofón a una edición que ha superado todas las expectativas de público, un año después de ser incluido por la Academia de Cine como calificador para los Premios Goya.

Durante los 4 días de proyecciones y de actividades más de 1.000 personas han llenado la sala del auditorio para visionar los 25 cortometrajes y dar los votos a sus preferidos. Y en esta categoría, la del voto del público, resulto vencedor Jandro con El revisor. El mago, humorista y cineasta no pudo estar presente en la gala pero envió un divertido mensaje para dar las gracias al público del festival: "Da mucha alegría y emoción porque eso significa que os ha gustado verdaderamente o que solo habéis contado las 200 papeletas que metí yo con cinco estrellas para mi cortometraje", bromeó.

Xavi Pastor, premio Un futur de cine

La XI Mostra Curts de Moscatell de Teulada incluyó un nuevo premio con el nombre Un futur de cine para reconocer y apoyar a actores, actrices, técnicos y profesionales menores de 30 años que han empezado su trayectoria en el cine. En su primera entrega se vivió uno de los momentos más especiales y emotivos de la noche ya que lo recibió el joven actor de Moraira Xavi Pastor, quien no pudo estar presente porque se encuentra rodando una película y un cortometraje. Lo recogió su hermana Carla después que el público viese el mensaje que envió Xavi para agradecer el galardón con mucha emoción "porque me lo dan aquí, en mi pueblo, con mi gente".

El director del certamen, Joan Llobell, agradeció a las personas, instituciones y empresas que hacen posible y mantienen el festival y trasladó al público asistente la sorpresa que se llevan los profesionales que pasan por Teulada durante el festival ante la masiva presencia de público a las proyecciones y actividades programadas. Llobell manifestó que no había ningún secreto que no fuese el de seguir haciendo lo mismo durante 11 años, "ofrecer una buena selección oficial, apostar por la calidad y la gente joven, reunir a sus creadores y facilitar el contacto con el público".

La concejala de Cultura Verónica Martínez destacó los valores de la Mostra como punto de encuentro de los profesionales del cine y de los espectadores. Martínez defendió que "la Mostra no solo pone en valor la creación audiovisual, sino también el patrimonio y la identidad del municipio. El moscatel, señaló, deja de ser únicamente un fruto o un vino para convertirse también en inspiración y en una metáfora de la riqueza cultural compartida".

Cerró el acto el alcalde de Teulada, Raúl Llobell, quien tuvo palabras de agradecimiento y enhorabuena para los premiados y defendió la apuesta del ayuntamiento para la continuidad del festival afirmando que "Teulada tiene que estar en el foco del cine español". Una de las herramientas para conseguirlo, según anunció, será la nueva línea de ayudas destinada a apoyar cortometrajes que se rueden en Teulada-Moraira y que posteriormente "recorran festivales nacionales e internacionales mostrando sus paisajes, su patrimonio y su identidad".