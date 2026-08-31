El terremoto que cambia la radio esta temporada: Alsina se aparta de la política, Bretos asciende y Sastre hereda 'Hora 25'

La radio generalista estrenará el lunes 31 de agosto una de sus temporadas más agitadas de los últimos años. Las dos grandes revoluciones se producirán en la Cadena SER y Onda Cero, que han optado por recolocar a algunas de sus voces más reconocibles. Aimar Bretos, José Luis Sastre, Rafa Latorre y Marta García Aller asumirán espacios decisivos en la batalla informativa.

El movimiento también afectará a RNE, donde Lara Hermoso ocupará la noche que deja Rosa María Molló y el magacín matinal incorporará numerosos colaboradores. COPE, en cambio, ha elegido la continuidad, mientras Radio Marca debe reconstruir 'Marcador' tras la marcha de Pablo López a la radio pública.

Los cambios se producen con la SER como líder, con 4.403.000 oyentes diarios. 'Hoy por hoy' cerró el curso con 3.095.000 seguidores y nueve oleadas consecutivas por encima de los tres millones, mientras Onda Cero alcanzó su mejor temporada desde 2015, con más de 2,3 millones.

Aimar Bretos recibe el programa líder

La marcha de Àngels Barceló desencadena el principal cambio del curso. La periodista termina etapa después de 21 años en la SER y siete al frente de 'Hoy por hoy'. “Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores”, afirmó al anunciar su salida. Su futuro profesional no ha sido comunicado todavía.

Aimar Bretos deja 'Hora 25' después de cinco temporadas y pasa a dirigir 'Hoy por hoy', que mantendrá su extensa emisión entre las 06:00 y las 12:20 horas. La antigua corresponsal en Washington Sara Canals será la segunda voz, mientras José Precedo e Isabel Villar ejercerán como coordinadores. Su debut tendrá como primer gran invitado a Pedro Sánchez, entrevistado el lunes a las 08:30 horas.

Sastre toma el control de 'Hora 25'

La vacante de Bretos será cubierta por José Luis Sastre, hasta ahora subdirector de 'Hoy por hoy'. Esther Bazán abrirá el espacio con el bloque informativo de 20:00 a 20:30 y Sastre se encargará después del análisis y las entrevistas hasta las 23:30. El periodista ha avanzado que defenderá un periodismo “plural, independiente y necesario” al frente de un equipo renovado.

En el apartado deportivo no habrá una transformación equivalente. Dani Garrido continúa en 'Carrusel Deportivo', Manu Carreño permanece al frente de 'El Larguero', Pacojó seguirá con 'SER Deportivos' y Jesús Gallego con 'Hora 25 Deportes'.

Alsina deja la primera línea política, con cambios que afectan a 'La brújula'

Carlos Alsina no abandona Onda Cero ni tampoco 'Más de uno'. El periodista deja únicamente el tramo informativo de primera hora, después de 33 años consecutivos conduciendo espacios diarios de noticias y opinión. Rafa Latorre, hasta ahora responsable de 'La brújula', dirigirá el bloque comprendido entre las 06:00 y las 10:00, mientras Alsina se concentrará desde esa hora en el magacín de humor, cultura, entrevistas y ficción sonora.

“Estoy gastado”, explicó Alsina al comunicar una decisión voluntaria y desmentir que hubiera sido apartado. “Onda Cero es mi cadena, mi marca, mi casa y mi familia”, insistió. El reajuste permite a la emisora conservar a su principal comunicador, pero lo retira de la confrontación política diaria que había marcado sus once temporadas completas al frente del matinal.

El ascenso de Latorre provoca otro relevo: Marta García Aller dirigirá 'La brújula', de 19:00 a 23:30. La periodista promete combinar el análisis tradicional con nuevas voces y ha anticipado que entre sus colaboradores habrá gente que “no es del todo formal”. En el deporte, Edu Pidal asumirá en solitario 'Radioestadio noche' después de la salida de Rocío Martínez, mientras 'Kinótico', el espacio de David Martos, desaparece de las madrugadas.

COPE protege una parrilla reconocible

COPE afrontará la temporada sin alterar sus grandes columnas. Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera seguirán repartiéndose 'Herrera en COPE', de 06:00 a 13:00. Pilar García de la Granja continuará en 'Mediodía COPE', de 13:00 a 15:00; Pilar García-Muñiz regresará con 'La Tarde', de 15:00 a 19:00; y Ángel Expósito mantendrá 'La Linterna', hasta las 23:30.

La estabilidad se extiende al fin de semana, con Cristina López Schlichting, Fernando de Haro y César Lumbreras. Tampoco cambia el núcleo deportivo: Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño permanecen en 'Tiempo de Juego', y Castaño continúa con 'El Partidazo de COPE'. Aunque Herrera y González conservan el mando, Jorge Bustos, Alberto Herrera, Andrea Peláez y Heri Frade han ido ganando presencia, anticipando una transición progresiva.

RNE busca recuperar terreno

Juan Ramón Lucas continuará en el primer bloque de 'Las mañanas de RNE'. La tertulia incorporará a Antón Losada, Ernesto Ekaizer y Javier Aroca, mientras el tramo de magacín, desde las 10:00, sumará nombres como Elvira Lindo, Inés Hernand, Maruja Torres, Susi Caramelo, Bob Pop, Aitor Albizua y Javier de Hoyos.

Carlos Núñez se pondrá al frente de 'Mediodía', sustituto del histórico '14 horas' entre las 12:20 y las 14:30. La otra gran novedad será Lara Hermoso en '24 horas', después de que Rosa María Molló presentase su dimisión. “Efectivamente no voy a seguir. Presenté la dimisión hace unos tres meses. Acabo la temporada”, confirmó Molló antes de despedirse del informativo nocturno.

Radio Exterior también retocará su oferta: 'Hora América' pasará a tener una hora diaria y se renovarán espacios veteranos como 'Españoles en la mar' y 'Marca España', que cumple quince años.

Pablo López agita la radio deportiva

RNE ha reforzado 'Tablero Deportivo' con Pablo López, procedente de Radio Marca. Se suma a Miguel Ángel Méndez, Silvia Verde y Juan Manuel Pérez-Noya en un programa que se emite los sábados y domingos de 14:10 a 00:00. Además, su última hora se convertirá en el nuevo pódcast 'La tertulia de Tablero'.

Su salida obliga a Radio Marca a abrir una nueva etapa en 'Marcador'. Pablo Parra y Carlos Pozuelo conducirán las retransmisiones del fin de semana, Israel Herráiz se ocupará de 'Marcador diario' y el exárbitro Pablo González Fuertes analizará las decisiones arbitrales. La emisora acomete el relevo después de cerrar su mejor temporada desde 2013, con 626.000 oyentes y un crecimiento anual del 22%.

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En Cataluña, RAC1 afronta el curso desde una posición de fuerza y con continuidad para Jordi Basté, Toni Clapés, Marc Giró, Xavi Bundó y el resto de sus principales voces. La cadena cerró la pasada temporada con 1.018.000 oyentes diarios, mientras 'El món a RAC1' alcanzó los 745.000.