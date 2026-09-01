Arte ante la construcción desmedida: una exposición reflexiona sobre el macroproyecto urbanístico en Planes

La Otra Casa, un proyecto alternativo de cultura compartida creado en Planes por el artista alicantino Juan F. Navarro, lanzó este año su primera convocatoria artística colectiva bajo el nombre de Territori, con objeto de promover una reflexión sobre el modo en que el turismo masivo y las grandes operaciones inmobiliarias están alterando el territorio natural y el patrimonio cultural existente.

La convocatoria puso el foco en el MEV (Modern Eco Village), un proyecto de macrourbanización de más de medio millar de viviendas con piscina junto al pantano de Beniarrés, que ha generado mucha controversia y contestación social, ya que la supuesta "ecoaldea" se ubicará "en un paraje natural protegido que está afectado por una sequía crónica, lo que tendrá consecuencias en el suministro de agua de todos los municipios colindantes", como apunta Navarro, que añade que con Territori se invita a pensar "sobre el modo en que los fondos de inversión extranjeros están expoliando el territorio y destruyendo nuestro patrimonio".

Imagen de la serie "Habitem" de Antonio Galealba / Antonio Galealba

La iniciativa recibió más de una veintena de propuestas de artistas y colectivos artísticos nacionales e internacionales y finalmente se han seleccionado una decena, a cargo de Romina Belda, Cap de Set, Col.lectiu Merda Per A, Pau Figueres, Antonio Galealba, Eva Martí, José Luis Navarro, Francisco Palacios, Vladimír Turner y Paco Valverde, todos ellos con alguna vinculación a la provincia de Alicante.

A través de la fotografía, el vídeo, la escultura o el fanzine se muestra una "cartografía crítica de nuestro tiempo". Los trabajos reunidos -que se pueden contemplar hasta el 26 de septiembre en La Otra Casa (visitas a través del perfil de instagram @laotracasa.art) "exploran cicatrices visibles e invisibles: la turistificación de las ciudades, la privatización del paisaje, el desplazamiento de comunidades, la desaparición de oficios y saberes locales, la conversión del patrimonio en decorado y del entorno natural en el negocio de los fondos de inversión", describe Juan F. Navarro.

"Naturaleza muerta", de José Luis Navarro / INFORMACIÓN

Entre ellos, el fotógrafo alicantino Paco Valverde ha realizado una serie sobre la macrourbanización en cuestión (MEV. De lo provisional a lo irreversible), que se une a las imágenes de construcciones en El Saler de la serie Habitem de Antonio Galealba, a las esculturas de Eva Martí como Carretera, en la que un hierro atraviesa una piedra de alabastro, o de José Luis Navarro, donde un árbol a duras penas resiste en un trozo de asfalto en Naturaleza muerta.

También el colectivo Cap de Set ha elaborado un fanzine a modo de cuaderno de verano con crucigramas, sopas de letras y laberintos sobre el MEV; el benidormense Pau Figueres muestra el resultado de una intervención que realizó en bares para turistas con 1.000 servilletas de papel serigrafiadas a mano con el rótulo de Go home; o la lata de conservas dedicada a los artífices del proyecto, Merda per a B.J. i I.I., de Col.lectiu Merda per A, entre otras.

"Go Home", obra de Pau Figueres en Territori / INFORMACIÓN

"Vivimos una época en la que el territorio ha dejado de entenderse como un lugar para la vida y ha pasado a convertirse en un activo financiero. Nuestras montañas, nuestros pueblos, las costas, los barrios históricos, las tierras de cultivo, las reservas de agua o los centros urbanos son hoy objeto de especulación por parte de fondos de inversión que operan desde una lógica extractiva: comprar, rentabilizar y desplazar", comenta el artífice de la iniciativa, que lamenta que el MEV no es el único macroproyecto desmedido en marcha y cita otros en Polop, en Llíber o en la Vall d’Albaida.

Obra del Col.lectiu Merda Per A en la exposición / INFORMACIÓN

Territori surge desde esa tensión, "frente a la promesa de progreso asociada a grandes operaciones inmobiliarias, infraestructuras turísticas o proyectos de renovación urbana, los artistas aquí presentes revelan los mecanismos invisibles de apropiación y desposesión que acompañan esos procesos", señala el responsable de La Otra Casa.

La exposición no pretende ofrecer respuestas, pero sí contribuir a abrir una conversación necesaria "sobre aquello que nos están arrebatando y que tenemos que defender con empeño porque nos va la vida en ello", avisa Navarro, que invita al público a cuestionarse "dónde vamos, dónde queremos ir y qué tipo de pueblos queremos".

Fiesta de clausura abierta al pueblo

La clausura de la exposición se celebrará el próximo 26 de septiembre, en un acto abierto al pueblo y al público en el que volverán a participar casi todos los artistas de Territori. Juan Navarro ya ha llevado a cabo proyectos culturales alternativos como La Peluquería en Alicante o El Bancal del Capellà, en El Comtat, que ahora ofrece desde su propia casa en Planes tejiendo redes que vinculen la ruralidad con la cultura y el arte contemporáneo.