Festival de cine
Octavi Pujades: "Es todo un honor estar en Benissa en Corto"
El festival de cortometrajes arranca su segunda edición con el actor catalán como presidente del jurado
Benissa en corto da el pistoletazo de salida a su segunda edición celebrada del 31 de agosto al 6 de septiembre. El actor catalán Octavi Pujades será el presidente del jurado y estará acompañado por los actores Ferran Gadea, Carolina Bona, Vanessa Cano y Rafael Hernádez. Ellos serán los encargados de mirar detrás de cada plano, valorar cada interpretación y descubrir aquellas historias que consiguen dejar huella en pocos minutos.
Para Octavi Pujades ha sido una “responsabilidad ser presidente porque has de valorar el trabajo de tus compañeros, hay mucho nivel este año en cuanto a iluminación, rodaje, las historias. La calidad es impresionante”, al tiempo que ha afirmado que “quieres que el reparto de premios sea lo más justo posible cuando estás valorando una demostración artística”. Pujades, con una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión, recalca que “es todo un honor estar en Benissa en Corto con un cine repleto de espectadores dispuestos a disfrutar de la cultura de los cortometrajes i aixó no és paga amb diners”.
En esta primera jornada, los artífices de este gran proyecto -el director del festival Pedro Font, Raúl Martínez y Maria Mas- han estado acompañados de los creadores de los cortos Quemar al padre, de Rafa Piqueras, Catálogo de suicidios (para gente exigente) de Diego Vargas y El día que falte de Unai Liarte, Moha Azyane, Miquel A.Ciotta y Mario Moliner.
Por su parte Pedro Font da las gracias a todas las personas que han llenado todos los pases en el arranque de Benissa en Corto, porque "eso es lo que da sentido, nuestro público. Comenzamos una gran semana dedicada al cine deseando que disfruten de todos los cortos y de las actividades programadas”.
El festival abre así una nueva ventana al talento cinematográfico y convierte a Benissa estos días en punto de encuentro para quienes entienden que el cine no se mide por la duración de una película, sino por la intensidad de aquello que consigue contar.
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