À Punt cierra el mejor verano de los últimos cuatro años con más de dos millones de espectadores

La televisión valenciana ha obtenido este verano el mejor registro de audiencias desde 2022. A pesar de la concentración informativa por el Mundial de fútbol en julio, 2,4 millones de espectadores de la Comunidad Valenciana, el 45,5 % de toda la Comunidad, se han informado y entretenido este verano a través de su televisión autonómica.

La amplia cobertura de la actualidad informativa, marcada, entre otros temas, por los incendios, las diferentes olas de calor, el eclipse solar, el conflicto de Ceuta y los terremotos, ha contado con el respaldo de una gran parte de la audiencia.

El despliegue del departamento de Informativos, con los avances y los programas especiales durante el verano por los incendios, ha hecho que los Informativos de À Punt, en su edición de NTC Migdia, se hayan situado en la tercera posición del ranking del verano, con un 7,2 % de media en julio y agosto, seguidos de NTC Esports 1, con un 6,1 % de share. También ha cosechado éxito el espacio l’Oratge 1a Edició, que ha obtenido una media durante todo el verano de 76.000 espectadores únicos y un 6,9 % de cuota.

En total, À Punt ha realizado 80 avances informativos extraordinarios por los incendios y otros temas de actualidad, lo que representa cerca de 50 horas adicionales de informativos respecto al número habitual de ediciones.

De hecho, los informativos están al frente de las emisiones más vistas durante la temporada estival. La emisión más seguida del verano fue el NTC Nit del 8 de agosto, que registró un 13,8 % de cuota y 159.000 espectadores únicos. Otros informativos destacados son el NTC Migdia del 12 de julio, con un 14,8 % y 153.000 valencianos que conectaron con la emisión; y el NTC Nit del 27 de agosto, que anotó un 10,7 % de cuota y 165.000 espectadores únicos. Ese mismo día, la cadena consiguió un 5,3 % de cuota diaria con una programación especial que ofreció todo el seguimiento del incendio declarado en la Devesa del Saler.

En el cómputo total de toda la cadena, À Punt Televisió Valenciana ha registrado un 2,5 % de share en julio y un 3,1 % en el mes de agosto, es decir, una media del 2,8 % de share, a pesar del descenso del consumo de televisión a nivel mundial y, específicamente, durante el verano por las vacaciones.

El fútbol, l’Atrapa’m y los toros, lo más visto

El programa más visto del verano ha sido el partido del Trofeu Taronja que el València CF disputó el 8 de agosto. Tuvo una cuota de pantalla del 12,4 % y fueron 279.000 espectadores únicos los que vieron la victoria del equipo valencianista ante el Newcastle United FC. Una cifra que supone una gran contribución a la cadena, al registrar ese sábado un 4,9 % de share.

El partido del València CF ante el Newcastle United FC fue una de las emisiones más vistas / INFORMACION

Por su parte, el Valencia-Castelló obtuvo un 7,9 % de share el 25 de julio dentro del gran contenedor la Finestra Esportiva, un espacio que integra las retransmisiones de los equipos de la Comunidad Valenciana y que ha tenido un gran éxito, con 125.000 valencianos que se han conectado en cada emisión y un 6,6 % de share de media.

En cuanto a los concursos, el programa más visto ha sido el espacio diario presentado por Òscar Tramoyeres, Atrapa’m si pots llegendes, con un 4,9 % y 78.000 espectadores únicos en cada emisión.

A continuación, las retransmisiones de toros también se sitúan en puestos destacados de la tabla de los programas más vistos, ya que anotan un 5,4 % de cuota y 123.000 espectadores únicos de media en cada corrida. La más vista fue una de la Fira de Sant Fermí, en concreto la del 11 de julio, emitida en riguroso directo desde Pamplona, que consiguió un 10,1 % de share y 141.000 espectadores únicos.

Los días de mayor audiencia

Los otros mejores días del verano fueron el 25 de julio, que anotó un 4,7 % con la retransmisión de ese amistoso Valencia-Castelló, así como los desfiles de Moros y Cristianos de Orihuela y de la Vila-Joiosa, con un 3,9 % en prime time y 150.000 espectadores acumulados.

El 12 de agosto, la cuota diaria llegó al 4,7 % en una jornada que tuvo el eclipse como protagonista. El programa vespertino Està passant Comunitat Valenciana realizó un especial que anotó un 6,2 % a lo largo de toda la tarde.

Este éxito de audiencias reafirma la apuesta decidida de la dirección de la cadena por los informativos, el deporte, los toros y las retransmisiones festivas, cuatro pilares fundamentales de esta radiotelevisión pública valenciana.