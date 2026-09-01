"Tía, nadie es perfecta", la obra teatral que choca con la burocracia y la falta de espacios culturales en Alicante

Quedas con tus amigas para ir al cine, se rompe el proyector, os vais a pasear por la playa y, sin tenerlo planeado, decidís crear vuestra propia obra de teatro. Visto así puede parecer sencillo e incluso divertido. La asociación Amigas Teatro de San Vicente del Raspeig también pensaba lo mismo. Después de tres años intentando formalizarse y hacerse un hueco en la escena, su visión ha cambiado.

Allá por 2024, Alejandra Lozano, María Francés, Julia Olcina, Henar Ferrando y Yaiza de la Torre toman la decisión de crear Tía, nadie es perfecta, una obra de comedia dirigida por Javi Cantos sobre un grupo de amigas que cree rozar la perfección. Todas ellas desean individualmente tener la mejor de las vidas, la más idílica; la realidad es otra. A lo largo de la obra esa red de mentiras construida por ellas mismas va cayendo, el valor de su relación aumenta y los estereotipos pierden el protagonismo hasta darse cuenta de que ninguna integrante es perfecta. Amigas Teatro pretende poner en valor la amistad femenina.

La obra que tiene como protagonista la amistad femenina / INFORMACION

La realidad

La obra fue escrita a partir de improvisaciones, una vez creada la idea quedaba la parte más dura, formalizarse. "Es un proceso muy largo y nadie te explica cómo hacerlo", cuentan desde Amigas Teatro. Cuando quisieron comenzar con el proceso no sabían donde acudir. El presupuesto era nulo, por lo que crear una compañía se les haría imposible, decidieron ser una asociación sin ánimo de lucro y apuntarse a la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores). Sin estar registradas como asociación no podrían estrenar su obra, por lo que este proceso era completamente necesario para poder cumplir su objetivo: estrenar la función.

Una lucha constante con la burocracia / INFORMACION

ChatGPT fue el mejor aliado de Amigas Teatro, pues cuentan que a pesar de preguntar y buscar ayuda en miles de sitios, como todo proceso burocrático, fue un trámite muy cansado al que tuvieron que dedicarle muchos meses mientras lo compaginaban con sus trabajos. Actualmente, el proceso es más sencillo y sí existen ciertas plantillas para rellenar la documentación necesaria pero, hace escasos años, la realidad era otra. "Nos tuvimos que enfrentar a muchas llamadas y correos sin respuesta, falta de información y falta de ayuda desde los ayuntamientos", cuenta Henar Ferrando.

Buscar un público

A pesar de la desesperación y dudas sobre si realmente estaban haciendo lo correcto, Amigas Teatro decidió recorrerse todas las salas, llamar a todos los auditorios y escribir correos a todo aquel que pudiera darles una oportunidad en la provincia de Alicante. Se personaron en el CentroJuvenil de San Vicente del Raspeig Los Molinos y en el centro les ofrecieron la posibilidad de actuar en un festival de artistas emergentes, Sunvibe Fest. Les invitaron a participar en la primera edición y pudieron presentar 10 minutos de su obra sin ni siquiera estar acabada.

Mostraron su obra por primera vez en Sunvibe Fest / INFORMACION

Tras volver a participar en la segunda edición, insistieron en poner en valor su obra. Gracias al éxito de las dos funciones realizadas en las ediciones de Sunvibe Fest, el concejal de cultura de San Vicente del Raspeig les dio la oportunidad de estrenar la obra el 1 de marzo de 2026 en el auditorio de la localidad.

El éxito del estreno

Amigas Teatro seguía sin tener presupuesto, tampoco tenían dónde ensayar. Intentaron por todos los medios que desde el ayuntamiento, auditorios o centros culturales les facilitaran un lugar en el que poder trabajar la función que se estrenaría el 1 de marzo, sin éxito. La preparación de la obra se pudo llevar a cabo gracias a un local privado de la pareja de una de las integrantes.

A pesar de las dificultades, Tía, nadie es perfecta fue un éxito: lleno absoluto en el auditorio sin ningún tipo de promoción. Amigas Teatro se cercioró de que lo que tenían era bueno, solo les faltaban oportunidades para poder mostrarlo al público.

El estreno de la obra llenó el auditorio de San Vicente del Raspeig / INFORMACION

Falta de oportunidades en Alicante

Para que haya una oportunidad también se tiene que informar de su existencia. El teatro, ya sea amateur o profesional, necesita a veces de ayudas que le impulsen. A Amigas Teatro nadie les informó y, al buscarlas, la dificultad y la abundancia de documentación para poder solicitarlas requiere un asesoramiento del que carecen.

Lo suyo no es un caso aislado. La formación se ha puesto en contacto con otras agrupaciones que se encuentran en la misma situación: sin espacios donde poder exhibir sus obras, o la programación siempre está completa o no cumplen con criterios que desconocen. "En la cultura estamos abandonados", señala Henar Ferrando que añade que la conversación entre artistas alicantinos siempre es la misma: "Aquí está todo muy mal".

Amigas Teatro se encuentra a la espera de nuevas fechas / INFORMACION

Amigas Teatro indica que en San Vicente del Raspeig se les aseguró una segunda fecha para volver a representar su obra tras el sold out del estreno. Inicialmente iba a ser en octubre, ahora la fecha ha pasado a enero tras asegurarles que la programación está completa.

Dese la asociación reclaman más información, más lugares y, sobre todo, confianza en los artistas jóvenes alicantinos que quieran exhibir sus obras en su tierra. Que la única opción que vean no sea irse a la capital y que Tía, nadie es perfecta no se quede en un cajón como muchos otros proyectos que esperan ver la luz en Alicante.