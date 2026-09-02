Eliminan el mural de la avenida Benito Pérez Galdós en Alicante sin el consentimiento del artista

El mural pintado en la esquina de las calles Benito Pérez Galdós y Tucumán de Alicante, donde habitaba la obra Hipernaturaleza del artista alicantino Miguel Ángel García, de Doble13, ya no existe. García (fundador de Doble13, que cuenta con numerosos murales pintados por toda la provincia) fue alertado este martes a través de fotografías enviadas por sus conocidos de que el mural estaba siendo borrado con pintura blanca, así supo que su obra había desaparecido sin previo aviso. "Con una sesión de rodillo se destruye una obra", denunció el artista desde sus redes sociales ese mismo día.

El mural de Doble 13 desaparece de la avenida Benito Pérez Galdós de Alicante / Rafa Arjones

El muro en el que había pintado Doble13 en 2023 es propiedad de la congregación religiosa de los Salesianos. El incidente se ha producido tras el alquiler de este edificio a un centro privado de formación profesional, que pidió permiso a los Salesianos para poder intervenir en ella y hacer su propia publicidad. De hecho, este miércoles ya ha sido parcialmente intervenido para anunciar la existencia del nuevo centro. "A pesar de tener el espacio alquilado, no tenía poder directo sobre esa pared en concreto donde estaba la obra", ha relatado el artista.

Parte del mural, ya desaparecido, que daba a la calle Tucumán / INFORMACION

Una vez conocida la desaparición del mural, Miguel Ángel García ha reclamado este miércoles explicaciones y, desde la congregación religiosa, han pedido disculpas al artista. "Parece que ni se acordaban de que ahí tenían una obra", ha apuntado Doble13. Salesianos hizo saber al autor del mural que debido al "follón" del alquiler, dieron el consentimiento sin tener en cuenta la pintura urbana.

Cuando el artista llegó a Benito Pérez Galdós, lo único que quedaba de su mural era la placa donde ponía el nombre de la obra y los conceptos relacionados con ella. "Es lo único que he podido rescatar", ha declarado Doble13. "Esto define muy bien la cultura que tenemos sobre el arte y el patrimonio", ha añadido el autor, que defiende la propiedad intelectual de la obra ante la destrucción de un mural de estas características, "que suele darse en situaciones extremas de deterioro o derrumbe" de la pared sobre la que se ha pintado.

La placa es lo único que el artista ha podido rescatar / INFORMACION

Entendimiento con los Salesianos

Doble13 ha aceptado las disculpas y ha señalado haber llegado a un entendimiento con los Salesianos. Además, a modo de compensación, le han ofrecido volver a tener el permiso para realizar un mural en el futuro. "Primero tendría que atender a mis encargos y esto queda como algo extra, tendría que volver a organizar mi agenda y necesidades", ha declarado el artista ante la propuesta de la congregación.

Mural al completo, ya desaparecido, de Doble13 / INFORMACIÓN

Doble13 ha hecho especial hincapié en que la obra original fue completamente legal y consensuada. El proyecto se realizó sin ánimo de lucro y con el permiso expreso de los responsables del espacio en 2023, avalado por un proyecto a través de una propuesta firmada. El artista se ha desvinculado totalmente de cualquier asociación con el grafiti ilegal o el vandalismo, subrayando su respeto por la propiedad privada.

El autor reivindica proteger el arte urbano

No obstante, el autor ha reivindicado algo más. "El muralismo es mi profesión, mi trabajo y sustento. Ser propietario de una pared no significa ser propietario de la obra que hay pintada en ella", asegura Miguel Ángel García.

Además, ha querido poner en valor el trabajo de los artistas urbanos, pues asegura que este hecho muestra que aún hay una "falta de sensibilidad y respeto" hacia el muralismo y hacia la protección del trabajo artístico. "Si todo este revuelo ha hecho hablar de ello y generar conciencia, habrá servido para algo", ha concluido.