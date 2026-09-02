Exhibición
El MACA amplía cuatro meses más la exposición en Alicante que explica los enigmas del color en el arte
La muestra ha recibido cerca de 20.000 visitas desde su inauguración el 12 de junio y acuerda con la Fundación Juan March su ampliación hasta el 10 de enero
La buena acogida que en apenas algo más de dos meses ha recibido la exposición Del color en el arte (Coloramas) ha llevado al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) a ampliar cuatro meses más su estancia en Alicante. La muestra, realizada en colaboración con la Fundación Juan March, que debía clausurarse el 13 de septiembre, permanecerá a disposición del público hasta el próximo 10 de enero de 2027 exhibiendo el trabajo de una serie de artistas con fondos propios de sus colecciones donde el color es el principio esencial de la composición..
Desde su inauguración el pasado 12 de junio, y durante todo el periodo estival, la muestra ha recibido la visita de un total de 18.991 personas, de las cuales el 62% es público internacional, el 15% nacional y el 23% local.
La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha explicado que "la vertiente didáctica de Coloramas hace que esta exposición sea especialmente atractiva para los más pequeños y queremos que ahora que ya vuelven a los colegios puedan visitar esta muestra y descubrir los secretos y la historia del color de la mano del equipo de mediación del MACA".
Durante los próximos meses el museo recibirá las visitas de los escolares que, a través del equipo de mediación del museo, descubrirán los detalles de una muestra que, según palabras de su conservadora, Rosa Castells, "ha atrapado al público que se ha acercado al museo hasta la fecha, introduciéndolo en el arte contemporáneo con diferentes lenguajes, espacios y dispositivos". “La programación educativa especial de una muestra tan didáctica abrirá sin duda el museo a nuevos públicos", ha señalado Castells.
Exposición con espacios singulares
Junto a las obras, la muestra ofrece dos espacios singulares. El primero, antes de entrar en la sala, es un pequeño gabinete de curiosidades donde descubrir el origen del color a través de minerales, plantas tintóreas, pigmentos, tintes naturales y sus aplicaciones en textiles. Se suman a ello muestras de pigmentos sintéticos e industriales, testimonios de invenciones —como la patente del color en tubos—, y también documentos que apuntan a la impregnación ideológica, política y social del color. Los materiales que se muestran en este gabinete son fruto de la colaboración con la Real Fábrica de Tapices Santa Bárbara de Madrid y a la generosidad de Ana Roquero, experta en tintes y coleccionista de estas pequeñas joyas.
Tras la sala blanca donde se muestran las obras y separado visualmente de ella se encuentra Coloramas. Una experiencia expansiva creada por Anibal Santaella en colaboración con la Fundación Juan March, en un espacio que recuerda los antiguos diaporamas, las cámaras oscuras o los zoótropos, y en el que un relato audiovisual narra la historia del color y su progresión, primero gradual y después de ruptura, hacia la autonomía. Coloramas se despliega en escenas que exploran el color como fenómeno físico, construcción perceptiva y lenguaje simbólico.
Además, la muestra cuenta con un espacio educativo, mezcla de reflexión y juego, Umbral cromático, donde experimentar con la mezcla de colores por medio de los dos sistemas que se conocen, por sustracción o por adición en función de la luz o la ausencia de ella.
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