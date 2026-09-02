Los Premios Lola Gaos se trasladan a Valencia por los recortes presupuestarios del Consell

L'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV) ha comunicado este miércoles que la IX Gala de los Premios Lola Gaos del audiovisual valenciano se celebrará el próximo 28 de noviembre en el Palau de la Música de València y no en Castellón, como inicialmente estaba previsto, dentro de su vocación descentralizadora (el pasado año, sin ir más lejos, celebró su ceremonia en Alicante).

Los galardones, coorganizados por AVAV y el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, han visto reducida a la mitad la subvención prevista para la organización de la gala, recogida en una enmienda presentada por Vox a los presupuestos de la Generalitat y aprobada en las Cortes, según ha lamentado AVAV, lo que ha obligado a replantear el lugar de celebración. "El incremento de recursos que supone descentralizar el acontecimiento ha llevado finalmente a trasladar la celebración en València", han señalado en un comunicado.

Un momento de la gala de clausura de los Premios Lola Gaos celebrada el pasado año en Alicante / Rafa Arjones

A pesar de este contexto, la Academia indica que mantiene su "compromiso con el sector audiovisual valenciano" y trabaja para garantizar la celebración de esta IX edición, así como la continuidad de las actividades destinadas a impulsar, visibilizar y reforzar el audiovisual valenciano. Desde la organización "se reivindica el apoyo institucional a la Academia por su papel en un sector estratégico para la cultura y la economía valencianas, así como la necesidad de garantizar la continuidad de unos premios que se han consolidado como uno de los principales espacios de reconocimiento y visibilización del audiovisual valenciano".

Los Premios Lola Gaos reconocen la excelencia en cinematografía, televisión, contenido sonoro de proximidad, publicidad, animación, documentales y videojuegos, además de la innovación y la dedicación de los y las profesionales del sector audiovisual valenciano.

Plazo para presentar candidaturas abierto hasta el 7 de septiembre

El plazo de presentación de candidaturas, abierto desde el pasado 21 de julio, finaliza el 7 de septiembre. Las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos pueden inscribir sus obras a través del formulario en línea disponible en la página oficial de los Premios Lola Gaos, donde también se pueden consultar las bases, las categorías y el calendario completo de la convocatoria.

Imagen de archivo de una edición anterior celebrada en el Palau de la Música de València / INFORMACIÓN

Los Premios Lola Gaos nacieron en 2018 con el objetivo de visibilizar el trabajo del sector audiovisual de Alicante, Castellón y Valencia. En ocho ediciones se han convertido en una cita imprescindible para cineastas, técnicos y creadores de cine, series y videojuegos de la Comunidad Valenciana.

La última gala, celebrada el noviembre de 2025 al Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), donde se coronó Una quinta portuguesa, de Avelina Prat, como la gran triunfadora de la noche con siete galardones, entre ellos los de mejor largometraje de ficción, dirección y guion.