Alberto Evangelio culmina el rodaje en Alcoy de su tercer largometraje, "Selectivitat"

Alberto Evangelio (Benidorm, 1982) acaba de finalizar el rodaje de Selectivitat, su tercer largometraje después de Cel meu, infern teu, que llegó a las salas en junio y aún sigue recorriendo festivales, y Visitante (2021), estrenada en el Festival de Sitges y por la que fue nominado a los Premios Gaudí.

Coescrita con Noelia Martínez y Tirso Calero, Selectivitat se presenta como un thriller juvenil sobre bullying e inteligencia artificial ambientado en la época actual y rodada casi íntegramente en valenciano y en la ciudad de Alcoy durante más de cinco semanas entre los meses de julio y agosto.

La actriz barcelonesa Carla Quílez da vida a Clara, la protagonista / David Linuesa

"Hemos pasado mucho calor pero ha valido la pena", bromea el director, que ha elegido la capital de L'Alcoià "porque buscábamos una ciudad valencianoparlante y estudiantil y Alcoy acoge a muchos estudiantes y, además, está rodeada de montañas y la protagonista tiene el anhelo de salir de su pueblo para ir a estudiar a una capital, a Barcelona, y nos parecía interesante la montaña como un símbolo de opresión para la protagonista", explica Alberto Evangelio, que añade haber rodado en numerosas localizaciones de la ciudad "porque además tiene un casco antiguo muy cinematográfico, con sus diez puentes (tenemos escenas allí) y es muy interesante para rodar".

En este thriller dramático protagonizado por adolescentes se muestra la cotidianidad de los estudiantes y sus familias, al tiempo que se tratan con una perspectiva crítica temas de plena actualidad como el acoso escolar o el uso de las redes sociales y de la IA, "pero que sobre todo habla de nuestra protagonista Clara y de cómo se enfrenta a una serie de situaciones que la hacen evolucionar como ser humano, mucho más que cualquier examen", apunta el realizador.

Un momento del rodaje en Alcoy / David Linuesa

A Clara la interpreta Carla Quílez, la joven actriz barcelonesa de 18 años ganadora de la Concha de Plata a Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián en 2022 por La Maternal, y conocida más recientemente por sus papeles en las series Pubertad y Yakarta, con las que también ha sido galardonada.

"Era la primera opción que tenía en la cabeza para interpretar a Clara, la protagonista. Le presentamos el proyecto, le gustó, conectó mucho con lo que queríamos contar y se sumó al proyecto porque nos entendimos muy bien. Ha sido maravilloso trabajar con ella", explica Evangelio, que elogia al resto del elenco, en su mayoría asentado en la Comunidad Valenciana, como Marta Belenguer (Camera Café, La Casa), Miquel Fernández (Durante la Tormenta, Mentiras), Victoria Oliver (Milennial Mal, La Dona Invisible), Pili Pascual (Deseo, Go!), Enric Juezas (La Ruta, El Mal Padre), Morgan Blasco (Olvido, Una Quinta Portuguesa) y los jóvenes Sergio Martín y Raúl Paredes.

Claqueta de la película "Selectivitat" / David Linuesa

Respaldo de TVE, HBO, À Punt y el IVC

"Estoy muy contento con todos los actores y actrices y con el equipo técnico que he tenido, que ha sido un lujo y tengo muy buenas sensaciones con lo que hemos rodado, Ahora queda el montaje, pero espero que quede terminada para el otoño de 2027, dentro de un año", destaca el director benidormense.

La película está producida por Beniwood, liderada por el productor afincado en Alicante Javier Abínzano, y por la mexicana El Estudio. Además, cuenta con el apoyo de HBO, Televisión Española, À Punt y el Institut Valencià de Cultura.

Sobre Alberto Evangelio

Director, guionista y productor miembro de la Academia de Cine. Su primer largometraje Visitante, distribuido por Filmax, fue estrenado en la Sección Oficial del Festival de Sitges y nominado a Mejor Película en los Premios Gaudí. Sus cortometrajes (Casa, Alexis, La Cruz, La Madre) han recorrido festivales como Clermont-Ferrand (Francia), Bifan (Corea del Sur) o Fantasia (Canadá). Sus dos últimos cortometrajes, Intercanvi y Los Cómplices, se han estrenado en el Festival de Sitges en 2023. Ha dirigido la serie de televisión Diumenge Paella (2020) y capítulos de L’Alqueria Blanca (2023) para À Punt Mèdia, y recientemente de Malnombre (2026) para La Caña Brothers.