Ferran Adrià, Paco Roncero y Susi Díaz son algunos de los nombres que acudirán al festival gastronómico D*na

Ferran Adrià, Paco Roncero, Susi Díaz, Óscar Molina o Paola Freire son algunos de los protagonistas de D*na Festival Gastronómic 2026, que los próximos 26 y 27 de septiembre volverá a reunir en Dénia (Alicante) a grandes nombres de la gastronomía, cocineros emergentes, productores, restauradores y artesanos, en un fin de semana de propuestas y actividades abiertas al público.

Bajo la dirección creativa del chef tres estrellas Michelin Quique Dacosta, la novena edición de D*na pone el acento en la transmisión del conocimiento gastronómico, desde el aprendizaje entre cocineros hasta los libros como herramientas de ese legado compartido. Sobre esa relación entre experiencia y palabra escrita han conversado hoy Quique Dacosta, Vicky Sevilla, chef de Arrels en Sagunto, y David Figueras, editor de Planeta Gastro, en la presentación del festival y que también ha contado con la participación de José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, y Rafael Carrió, presidente de la Fundación Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomía y alcalde de Dénia.

Quique Dacosta furante la presentación / Papo Waisman

Dacosta ha explicado que D*na nació con la voluntad de abrir al público el conocimiento que se genera en las cocinas y hacer que circule más allá de los grandes restaurantes. “Queremos democratizar los conocimientos que surgen de la alta cocina para que puedan servir también a quienes cocinan en sus casas”, ha señalado el chef.

Entre los grandes protagonistas de esta edición estará Ferran Adrià, una de las figuras más influyentes de la gastronomía contemporánea, que acercará al público del D*na su particular forma de entender la cocina y la creatividad. Dacosta ha destacado que Adrià será el invitado estrella de esta edición por “su liderazgo en la transformación de la cocina española y por haber sido uno de los cocineros que tuvo claro que el conocimiento se debía donar de una manera abierta para que la cocina pudiera seguir evolucionando”.

Uno de los objetivos es abrir al público el conocimiento que se genera en las cocinas / Xepo W.S.

Junto a Adrià, el festival reunirá formas muy diferentes de entender la cocina. Paco Roncero, al frente de Paco Roncero Restaurante, en Madrid, llegará a Dénia con una trayectoria marcada por la investigación y la vanguardia, mientras que Susi Díaz, chef de La Finca, en Elche, representa una cocina ligada al producto mediterráneo. Desde Ibiza se sumará Óscar Molina, chef de La Gaia, y desde Portugal, David F. Jesús, de Seiva, con una propuesta centrada en el mundo vegetal.

La cocina más próxima al territorio llegará de la mano de Ausiàs Signes, de Ausiàs Restaurant, en Pedreguer; Bruno Ruiz, de Aticcook, en Dénia; José Manuel López, de CaSeko, también en Dénia; Nazario Cano, de Nazario Cano Restaurante, en Moraira, y Kristian Lutaud, cocinero vinculado a la historia de elBulli y desde hace años a la gastronomía de la Marina Alta. El cartel se abre además a otras formas de contar la gastronomía con Paola Freire, creadora de Foodtropia, y Anna Terrés, de Anna Recetas Fáciles, que han encontrado en los canales digitales otra manera de enseñar y divulgar la cocina.

Uno de los objetivos es abrir al público el conocimiento que se genera en las cocinas / Xepo W.S.

Durante dos días, la Marineta Cassiana de Dénia volverá a transformarse en una gran mesa frente al Mediterráneo. Más de 800 metros de recorrido permitirán pasar de los showcookings de algunos de los grandes nombres de la cocina a demostraciones en directo, talleres abiertos al público, catas y encuentros con quienes producen y cocinan cada día en el territorio.

La despensa que sostiene buena parte de esa cocina se mostrará a través de los puestos de 24 productores, 20 establecimientos de restauración y tres espacios dedicados al arroz como representación de los productos de la Marina Alta y la Comunidad Valenciana. A ellos se unirá Matosinhos, ciudad portuguesa invitada a D*na 2026 como miembro de la Red de Ciudades Creativas de la Gastronomía de la UNESCO, a la que Dénia pertenece desde 2015.

El alcalde de Dénia y presidente de la Fundació Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia, Rafa Carrió, ha destacado que esta novena edición "representa muy bien la esencia del D*na: compartir la gastronomía, nuestro producto y todo el conocimiento que hay detrás con la gente". Carrió ha subrayado también la dimensión del evento. "Durante dos días tendremos 32 talleres y 10 ponencias en el Escenario del Mar, pero detrás de todas estas cifras hay una misma idea: aprender, probar, descubrir y, sobre todo, compartir".

Durante los dos días habrá un total de 32 talleres y 10 ponencias / josep perello

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha señalado que D*na “es mucho más que un evento gastronómico” y ha puesto en valor una edición que habla de “recuperar la cultura, las tradiciones y, sobre todo, de la transmisión de las recetas y del conocimiento”. Una forma de entender la gastronomía que, según Camarero, representa también “el turismo que queremos, ligado a los productos, las tradiciones y la identidad de la Comunitat Valenciana”.

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D*na volverá así a convertir la Marineta Cassiana en una gran mesa abierta frente al Mediterráneo, donde quienes cocinan, producen y trabajan alrededor de la gastronomía podrán compartir de cerca su experiencia con los miles de visitantes que se acercan cada año a esta gran cita del calendario gastronómico nacional.