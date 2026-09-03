Luis Ivars, nominado a los Premios Musimagen del audiovisual español con su última banda sonora

El músico y compositor alicantino Luis Ivars está de enhorabuena. La banda sonora que realizó el pasado año para la película Parecido a un asesinato, de Antonio Hernández, es una de las cuatro nominadas a los IX Premios Musimagen de la música para el audiovisual español, donde aspira a alzarse con el galardón a la mejor música original de largometraje de ficción.

Este trabajo, que ya estuvo nominado en los Premios Goya, así como la canción original Caminar el tiempo de la misma película, creada junto a la ilicitana Blanca Paloma, es finalista en unos galardones donde quienes eligen las nominaciones son los propios profesionales de la composición, que en la asociación Musimagen concentra alrededor de 270 asociados de toda España.

"Esta selelección es más difícil porque quienes eligen saben perfectamente de qué se habla cuando te eligen, no votan por despiste", bromea Ivars respecto a otro tipo de premios. Se trata de unos galardones jóvenes que apenas llevan ocho ediciones y, tras esta primera fase de nominaciones, en la segunda corresponderá a un jurado de expertos (integrado por Beatriz Arzamendi, María del Puy, Iván Miñambres y Néstor López) decidir el palmarés final, que se hará público en la gala de entrega del próximo 6 de noviembre en la Sala Berlanga de Madrid.

Estreno de la película "Parecido a un asesinato" en el pasado Festival de Cine de San Sebastián / INFORMACIÓN

El compositor alicantino ha manifestado estar "sorprendido enormemente y muy halagado" por la nominación de su banda sonora, sin ser "en absoluto consciente de que podía estar entre las favoritas", lo que le lleva a reafirmar que su trabajo "es bueno". Ello, pese a ser su primera incursión en la música electrónica, estilo que conforma el fondo sonoro de Parecido a un asesinato "y es la primera vez que me adentro en este tipo de campo, sin contar con una orquesta sinfónica", donde priman más "las texturas", explica el autor, y una "obsesión por transmitir emociones sin la presencia de melodías".

Esta es también la primera selección de Luis Ivars como finalista en los premios Musimagen, en cuya categoría compite con otros compositores conocidos por él, como Carla F. Benedicto, por El talento (dirigida por Polo Menárguez); Joseba Beristain, por Decorado (Alberto Vázquez); y Alfonso de Vilallonga, por Tres adioses (Isabel Coixet).

"Conozco a todos y son muy buenos trabajos los que se presentan, aunque el de Alfonso de Vilallonga es el único que no he oído, pero es un compositor exquisito, que ganó el premio europeo Camille Award con la música que hizo para Robot Dreams", añade Ivars.

Unos premios con 20 candidaturas

Los premios Musimagen reúnen 20 candidaturas repartidas entre las seis categorías que reflejan la diversidad de ámbitos de creación musical para imagen: Mejor Música Original de Largometraje de Ficción, Mejor Música Original de Documental, Mejor Música Original de Serie, Mejor Música Original para Publicidad, Mejor Música Original para Videojuegos, Mejor Música Original de Cortometraje.

Concierto con la música de "Parecido a un asesinato" en el Festival de San Sebastián / INFORMACIÓN

Este año, el Premio de Honor de esta edición será otorgado a Eva Gancedo en reconocimiento a su "extensa y brillante trayectoria" en la música para el cine y el audiovisual. Gancedo hizo historia en la industria al convertirse en la primera compositora en ganar el Premio Goya a la Mejor Música Original por su icónica banda sonora en La buena estrella (Ricardo Franco, 1997). Se suma así al palmarés de un galardón creado para reconocer la trayectoria profesional y la aportación excepcional de figuras fundamentales de la composición audiovisual.