Estos son los tres ganadores del VI Concurso de Bandas Emergentes de la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante (UA), a través del Servicio de Cultura, ha resuelto la sexta edición del Concurso de Bandas Emergentes que convoca a través de la Plataforma InteractUA, una iniciativa que tiene como objetivo apoyar y visibilizar el talento creativo y artístico del alumnado de la UA y favorecer la creación de un circuito para las propuestas musicales emergentes.

Las tres propuestas mejor valoradas por el jurado han sido Pértiga, que obtiene el primer premio, Tres 25, segundo premio, y Marcs, tercer premio. La resolución establece una dotación económica total de 1.300 euros, distribuida en 600 euros para el primer premio, 400 euros para el segundo y 300 euros para el tercero.

Tres25 han obtenido el segundo premio / INFORMACION

El primer premio corresponde a Pértiga, formación integrada por Lucía García, Borja Ortiz, Elena García, Chencho Martínez y Pablo García. Cada uno de sus integrantes recibirá 120 euros. La banda se define con “canciones de pop que hablan de todas las cosas que nos pasan. Música desenfadada para bailarla y cantarla con amigos pero que hace que se nos mueva algo por dentro”.

El segundo premio, con una dotación de 400 euros, ha sido para Tres 25, integrado por Marcos Antón Aracil, Aitana Monzó Tercero, Hugo Carcedo Sánchez, Daniela Carcedo Sánchez y Ana Iglesias Reyes, con 80 euros para cada integrante. El grupo explica que “nos conocimos en Rubato, una asociación donde nos dimos cuenta de nuestra motivación común por la música y entonces decidimos montar una banda. Nuestro gran debut fue en el escenario del rock en el Alacant Desperta, además de varios conciertos en vivo en Rubato. Nuestro siguiente objetivo es poder grabar nuestras canciones y compartir lo que tenemos”.

Por último, el tercer premio, dotado con 300 euros, corresponde a Marcs, formación integrada por Marcos Alfonso Cantero, Bruno Cantero Vicente, Juan Illan Dechent, Aarón Solbes Llinares y Alejandra Boix Salazar, que recibirán 60 euros cada uno. Marcos Alfonso Cantero, más conocido como Marcs, es un artista emergente nacido en Alicante, que destaca principalmente por sus canciones con “un sonido de rock alternativo con fuertes raíces en el pop, que puede llegar a recordar a artistas con un género similar como Walls, Hens o Pole”, explica el artista.

El tercer premio ha sido para Marcs / INFORMACION

Como parte del premio, Pértiga, Tres 25 y Marcs participarán el próximo 1 de octubre en el Concierto de Bandas Emergentes, una actividad que se celebrará en el marco de la programación de bienvenida al nuevo curso. Las tres formaciones participarán, además, en la grabación de un videoclip conjunto.

Además, en el caso del primer premio, la banda Pértiga actuará como telonera de la banda murciana RATA, que será la protagonista del concierto de Bienvenida a la UA, una cita con entrada libre que tendrá lugar en el anfiteatro del Aulario 2 de la Universidad de Alicante (UA) el próximo 17 de septiembre a las 21 horas.

Las propuestas premiadas fueron seleccionadas entre las participantes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases del concurso. La resolución recoge también las propuestas no premiadas y la puntuación obtenida por cada una.

Escaparate de talento

El Concurso de Bandas Emergentes de InteractUA está abierto a propuestas musicales de cualquier estilo, tanto individuales como grupales, y busca convertirse en un escaparate para las creaciones innovadoras en el ámbito musical. Las convocatorias se dirigen a alumnado matriculado en la UA durante el curso en el que publican y establecen que, en el caso de grupos o colectivos, al menos uno de sus integrantes debe cumplir este requisito.

Además del reconocimiento económico, el concurso pretende favorecer la difusión de las propuestas seleccionadas y su incorporación a las actividades organizadas por el Servicio de Cultura, así como la colaboración con agentes culturales públicos y privados de la provincia de Alicante para impulsar un circuito musical para bandas emergentes.