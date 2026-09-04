"Afterpenélope": el espectáculo poético de Nelo Curti sobre un fondo sonoro con utensilios de cocina

Palabra, cuerpo, sonido, performance y humor. Esto es todo lo que combina el nuevo espectáculo Afterpenélope del artista y poeta Nelo Curti. Este show que el autor denomina como "poesía fuera del papel" tendrá lugar en el Teatro en Red de Alicante el próximo 19 de septiembre a las 20 horas.

Afterpenélope destaca por su creatividad técnica y sonora, todo surge en directo. Curti (uruguayo afincado en Alicante) se presenta solo en el escenario, pues el espacio acústico lo crea él, y no precisamente con instrumentos musicales. Esa atmósfera se genera a través objetos cotidianos como una batidora, una tostadora, un rodillo de amasar o papel higiénico, con ellos el artista genera loops en directo sobre los que va trabajando. Estos sonidos son el acompañamiento perfecto para la poesía de Nelo Curti, pues sobre esas grabaciones generadas recita de memoria sus textos. Además, incluye tres fragmentos con guitarra eléctrica. "Hay muchas imágenes y sonidos que no caben en un libro, no funcionan como textos escritos, así que rescato esos restos para crear un mapa sonoro y escénico que llevar al escenario", cuenta Curti.

Las entradas se deben reservar a través del número que aparece en cartel / INFORMACION

Orígenes de Afterpenélope

Aunque este espectáculo es nuevo, Afterpenélope viene de un proyecto que el artista lleva trabajando desde hace más de 15 años. Se trata de una investigación sobre el mito de Penélope. Surgió al escribir una obra sobre un Ulises contemporáneo (un trabajador de una multinacional), lo que llevó a Nelo Curti a plantearse cuál sería la voz poética de Penélope en ese contexto. De esta manera nació el poemario performático Penélope de La Habana (Premio de Poesía David González 2024), una obra que dialoga con la tradición y la vanguardia para seguir la pista de una Penélope contemporánea, múltiple, que detesta las salas de espera.

Portada del libro "Penélope de La Habana" / INFORMACION

En este punto del proyecto, Curti ya se dio cuenta de que esto debía ir más allá de lo escrito y amplió el imaginario a dos piezas teatrales, destacando Penélope no come perdices, estrenada en 2022 en Alicante a Escena (Caja Negra de Cigarreras). La obra teatral establece paralelismos con la mitológica histórica en una fusión de lenguajes escénicos. El título desvela una realidad, Penélope no come perdices, no es feliz, no termina como todos los cuentos infantiles. "Para esta etapa final que es Afterpenélope, he cogido fragmentos de todo ese trabajo escrito durante quince años para crear un plano sonoro en el escenario", relata Nelo.

Fechas confirmadas

El espectáculo comienza ya su recorrido por las diferentes salas del país. El primero será en Alicante el 19 de septiembre y, para poder acudir, precisa de una reserva de entradas a través del número de teléfono que aparece en el cartel. Otra fecha ya confirmada es la del 26 de septiembre en el Palacio de Quintanar de Segovia, esta está dentro del festival Vasos Comunicantes y es de entrada libre. Además, el autor ya tiene acuerdos cerrados para llevar la obra a Valencia, Barcelona y Logroño a lo largo de este año y el próximo.