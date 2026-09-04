Belén Rueda recuerda sus años más duros entre Madrid y Alicante: "¿Me puedo ir a tu casa a comer?"

Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión española, Belén Rueda pasó una etapa en la que llegar a final de mes podía significar tener que calcular hasta el precio de un té. La actriz recordó aquellos años en una entrevista en el podcast "El sentido de la birra", presentado por Ricardo Moya, donde también explicó el importante papel que volvió a tener la provincia cuando su primera experiencia en Madrid no salió como esperaba.

Rueda nació en Madrid, pero a los 5 años se trasladó con su familia a Alicante debido a un problema de asma de su hermana pequeña. Pasó parte de su infancia en la zona de Playa de San Juan. Su relación con la danza comenzó muy pronto: su madre era profesora de ballet y ella estudió ballet clásico y español desde pequeña. Incluso llegó a plantearse continuar profesionalmente por ese camino después de que, según contó, unos responsables vinculados a la Ópera de París se interesaran por ella cuando tenía 13 años. Sin embargo, en aquel momento sus planes apuntaban en otra dirección.

De Alicante a Madrid con la idea de estudiar Arquitectura

Su padre era ingeniero de caminos y Belén Rueda llegó a plantearse estudiar Arquitectura. Por eso decidió marcharse a Madrid, primero para cursar COU y después con la intención de acceder a la universidad. Aquella independencia, sin embargo, resultó bastante más complicada de lo que había imaginado.

Durante su conversación en "El sentido de la birra", la actriz describió una economía doméstica llevada prácticamente al céntimo. "Me apuntaba todo en una libretita, hasta lo que me costaba un té", recordó. En ocasiones, cuando llegaba la última parte del mes, el dinero para comida prácticamente había desaparecido.

Fue entonces cuando recurría a algunas amigas que todavía vivían con sus familias. "Entonces, como tenía algunas amigas, le decía: '¿Me puedo ir a tu casa a comer?'", explicó. Incluso recordó que en determinados momentos una única rebanada de pan podía ser suficiente para ella.

La dificultad no estaba únicamente en tener poco dinero, sino también en pedir nuevamente ayuda a sus padres. Rueda explicó que conocía el esfuerzo familiar que suponía mantenerla fuera de casa y que intentaba evitar tener que llamar a Alicante para pedir más. "Prefería ese orgullo de: 'Bueno, una semana, vamos a ver dónde como y tal'", aseguró durante el podcast.

El regreso a Alicante que cambió sus planes

Finalmente, aquella etapa madrileña terminó y Rueda regresó a Alicante. Fue entonces cuando pidió ayuda a su familia para iniciar una nueva etapa profesional. Lejos de abandonar completamente la danza, aprovechó la formación que había recibido durante años y decidió abrir una escuela de ballet en Sant Joan d'Alacant.

"Volví a Alicante y le dije a mi madre si me podrían ayudar", explicó. A partir de ahí comenzó a impartir clases de ballet mientras seguía intentando abrirse camino en el mundo de la televisión y la interpretación.

Ese periodo dio lugar a una rutina que hoy resulta difícil imaginar viendo su trayectoria posterior. Cada vez que aparecía una oportunidad profesional en Madrid, Rueda tenía que combinar sus clases en Alicante con largos viajes nocturnos en autobús.

De terminar las clases a las diez a llegar a un casting a las siete de la mañana

La actriz recordó que podía finalizar sus clases de ballet alrededor de las diez de la noche y coger después un autobús que salía de Alicante hacia Madrid a medianoche. "Llegaba aquí a las 7 de la mañana y me iba a hacer el casting", relató.

Los viajes duraban alrededor de cinco o seis horas y, como ella misma señaló, las carreteras de entonces tampoco eran las actuales. Después de realizar la prueba, tocaba regresar nuevamente en autobús a Alicante y continuar con las clases.

"No siempre ha sido fácil", resumió Rueda al recordar aquellos desplazamientos.

El relato muestra una etapa de su vida muy anterior a títulos como "Los Serrano", "Mar adentro", "El orfanato" o "Los ojos de Julia", cuando todavía no tenía asegurado un lugar en la interpretación y mantenía dudas sobre si realmente podía dedicarse profesionalmente a ello.

Una alicantina que terminó encontrando su lugar ante las cámaras

Rueda ha explicado en distintas ocasiones que su timidez llegó a hacerle pensar que la interpretación no era para ella. Antes de consolidarse como actriz trabajó en televisión y fue precisamente aquella experiencia delante de las cámaras la que terminó acercándola definitivamente a la actuación.

Décadas después, aquel recorrido entre Alicante y Madrid, las clases de ballet en Sant Joan y los autobuses nocturnos para llegar a un casting forman parte de una historia muy distinta a la imagen actual de una intérprete consolidada.

Y quizá sea precisamente ese contraste lo que más llama la atención de su recuerdo: antes de los grandes papeles, los premios y las películas, hubo una joven alicantina que calculaba cada gasto, daba clases de ballet y atravesaba media España de madrugada para intentar conseguir una oportunidad.