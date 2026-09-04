El Festival de Cine de Alicante amplía la dotación de sus premios hasta 9.000 euros y se adelanta a abril

El Festival Internacional de Cine de Alicante prepara su 24ª edición con algunas novedades. Una de ellas es la fecha en la que se llevará a cabo, que adelanta unas semanas su calendario habitual -siempre se ha celebrado en mayo y, en ocasiones, en junio-, y a partir de ahora lo hará durante la última semana del mes de abril, en este caso del 24 al 30 de abril de 2027, según ha informado su director, Vicente Seva, que alega que en abril hay en la ciudad "menos actividad cultural que en mayo o junio y, además, evitamos coincidir con Cannes para que la cobertura en los medios nacionales de nuestro festival sea mayor".

Este adelanto en la programación del festival alicantino ha llevado a la organización a abrir antes la convocatoria para la presentación de trabajos para sus secciones oficiales, tanto de cortometrajes nacionales e internacionales como de largometrajes de producción española, en las que repartirá un total de 9.000 euros en premios -y aquí se encuentra otra de las novedades- que supone 2.000 euros más que en anteriores ediciones.

En este caso, la mejor película recibirá la Tesela de Oro, dotada ahora con 4.000 euros, frente a los 3.000 euros de dotación económica hasta ahora. También pasan de 500 euros a 1.000 euros los premiso al mejor corto documental y mejor corto de animación, que se equiparan al de ficción. Estas tres categorías de cortometraje son las que sirven como festival calificador para los Goya.

La Tesela de Oro a la mejor película pasa a estar dotada con 4.000 euros / INFORMACIÓN

Los plazos para enviar cortometrajes

En el caso de los cortometrajes, la fecha límite para el envío de trabajos será el 28 de febrero de 2027. Podrán participar producciones nacionales e internacionales con una duración máxima de 30 minutos y cuya producción haya finalizado después del 1 de enero de 2025.

Los participantes en esta sección podrán optar a los premios al Mejor Cortometraje de Ficción Nacional, Mejor Cortometraje de Animación Nacional y Mejor Cortometraje Documental, dotados con 1.000 euros cada uno. Además, se concederán premios de 500 euros en las categorías de Mejor Cortometraje Medioambiental ‘Aguas de Alicante’, Mejor Cortometraje de Ficción Internacional, Mejor Cortometraje Internacional LGTBI y Mejor Cortometraje ‘Alicante Cinema’, además de los trofeos a mejor dirección, actor y actriz.

Los trabajos galardonados con los premios a Mejor Cortometraje de Ficción Nacional, Mejor Cortometraje de Animación Nacional y Mejor Cortometraje Documental Nacional podrán optar a la preselección en los Premios Goya 2028, al ser el Festival Internacional de Cine de Alicante un certamen calificador. Las bases completas pueden consultarse en la web del Festival en este enlace.

La convocatoria de largometrajes

Por su parte, a la sección oficial de largometrajes a concurso podrán presentarse películas producidas con posterioridad al 1 de enero de 2025 y que no hayan sido estrenadas en salas comerciales ni en plataformas de streaming. Todos los trabajos deberán presentarse en versión original y, en caso de estar rodados en una lengua extranjera, deberán incluir subtítulos en castellano.

Solo podrá presentarse un trabajo por director, mientras que cada productora podrá presentar cuantos títulos estime oportunos. Las películas podrán haber participado previamente en otros festivales o muestras.

La fecha límite para la presentación de largometrajes será el 14 de marzo de 2027. La mejor película recibirá la Tesela de Oro, dotada con 4.000 euros. El jurado otorgará también cinco Teselas de Plata al mejor guion, mejor dirección, mejor actriz, mejor actor y mejor fotografía, además del Premio de la Crítica ‘Sergio Balseyro’. Las bases para la sección oficial de largometrajes están también publicadas en la web del festival: http://www.festivaldealicante.com/bases-largometrajes/ .

Comienza así la antesala del festival con la apertura del plazo de presentación de trabajos. "Estoy convencido de que la convocatoria volverá a ser un éxito, ya que en anteriores ediciones hemos recibido más de 1.000 trabajos procedentes de una veintena de países y cada año comprobamos cómo aumenta la calidad de las propuestas. Animo a los creadores a participar en nuestro festival", señala Seva.