Música
Leyendas del Rock anuncia una nueva banda que no te puedes perder en el próximo festival de Villena
La formación es uno de los grupos de hard rock cristiano más potentes en el panorama internacional que frecuenta poco los escenarios españoles
El festival Leyendas del Rock de Villena ha confirmado una nueva banda para la próxima edición de 2027 cuyo nombre moviliza a miles de apasionados del heavy metal.
La formación en cuestión es considerada una de las agrupaciones de rock cristiano más reconocidas e influyentes a nivel mundial y, aunque no se dejan ver demasiado por España, este año lograron pleno en los conciertos que dieron en Madrid y Barcelona.
Se trata de Skillet, uno de los grupos de hard rock americano más grandes de la historia del metal, que llevará hasta Villena su innumerable colección de himnos. Originaria de Memphis, Tennessee (Estados Unidos) y fundada en 1996, la banda está liderada por John Cooper y con la explosiva Jen Ledger a la batería y las voces, junto a Korey Cooper, Seth Morrison.
Poseedores de más de una docena de álbumes y a punto de lanzar otro en unas semanas -After the Storm, el próximo 9 de octubre-, Skillet combina hard rock y metal alternativo en un sonido diseñado para los grandes escenarios.
En Leyendas del Rock tienen ya confirmada su presencia para el 12 de agosto del próximo año y el propio festival indica en su perfil de Instagram que es un "concierto absolutamente imperdible en el Leyendas 2027".
Esta nueva confirmación se suma a la veintena de bandas que el festival avanzó el pasado mes de agosto para su siguiente edición con nombres como Architects y Mercyful Fate como cabezas de cartel.
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