Permanecen abiertos los plazos de inscripción para las pruebas de acceso a la Coral y la Orquesta Filarmónica de la UA

La Universidad de Alicante recuerda la convocatoria de las pruebas de acceso para incorporarse durante el curso 2026-2027 a la Coral UA y a la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante (OFUA). Las audiciones se celebrarán este mes de septiembre y están dirigidas a las personas interesadas en formar parte de dos de las principales agrupaciones musicales vinculadas al Aula de Música de la UA.

La Coral de la Universidad de Alicante, dirigida por el músico y pianista Shlomo Rodríguez, celebrará sus pruebas de acceso los días 23 y 30 de septiembre. La convocatoria está abierta a integrantes de la comunidad universitaria, tanto alumnado de estudios oficiales como profesorado, personal técnico, de gestión y de administración y servicios, así como participantes de los programas Alumni y Sènior.

Las pruebas evaluarán las aptitudes vocales, la experiencia en canto coral y los conocimientos de lectura musical. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre y la solicitud debe realizarse en línea a través de la convocatoria publicada por la Universidad de Alicante.

Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante en concierto / INFORMACION

La Coral UA ofrece formación vocal a sus integrantes y participa a lo largo del curso en conciertos, actos institucionales y diferentes actividades culturales organizadas por la Universidad de Alicante. Además, el alumnado puede obtener créditos de libre elección por su participación en la agrupación.

Por su parte, la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante realizará sus pruebas de acceso los días 24 y 25 de septiembre en el Paraninfo de la UA. La convocatoria contempla las especialidades de cuerda —violín, viola, violonchelo y contrabajo—, viento —flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón y tuba—, además de timbales, percusión y arpa.

La convocatoria está dirigida a aspirantes de entre 16 y 35 años durante el curso académico. El plazo de inscripción finalizará el 21 de septiembre y no es imprescindible haber cursado estudios en un conservatorio o en otro centro homologado para poder presentarse a las pruebas.

En el proceso de selección se valorarán, entre otros aspectos, la formación y experiencia con el instrumento, la pertenencia a conservatorios, escuelas o sociedades musicales de la provincia de Alicante y la vinculación con la Universidad de Alicante.

Oportunidad de formación musical

La OFUA ofrece también ayudas económicas para la formación musical, además de un programa de aprendizaje junto a docentes y especialistas nacionales e internacionales. La participación en la orquesta permite convalidar la asignatura de prácticas externas curriculares del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante.

Junto a su programación sinfónica, la OFUA desarrolla diferentes proyectos de música de cámara, entre ellos el cuarteto de cuerda Vibrato String Quartet UA y el quinteto de vientos Maestoso Brass Ensemble UA.Toda la información sobre las pruebas de acceso, requisitos y procedimientos de inscripción puede consultarse en las convocatorias oficiales de la Coral UA y de la OFUA.