Fin de semana | Música
El rock clásico y underground conquista Alicante
Las salas de la provincia acogen este fin de semana los directos de The Flaming Groovies, Jabato, Los Giros y un tributo a Led Zeppelin
A. Zaragoza
La gira de The Flaming Groovies llega a la sala Stereo
El grupo estadounidense The Flaming Groovies hace parada en Alicante este viernes a las 22 horas en la sala Stereo. Su gira mundial les lleva por Estados Unidos y Europa para celebrar 60 años en los escenario, seis décadas fusionado estilos y sonidos tan diversos como el rock clásico, el power pop y algo de punk que les ha convertido en un grupo de culto seguido y admirado por todo tipo de públicos. En sus cominenzos, siempre estaban al margen de las modas dominantes. Esa independencia les permitió atravesar décadas sin perder una identidad propia, incluso cuando sus coordenadas musicales fueron cambiando.El grupo lo forman Cyril Jordan, creador y guitarra, Tony Sales batería, Atom Ellis al bajo y Sean Fitzsimmons y Miki Rogulj también en las guitarras. Con una trayectoria tan extensa han tenido trabajos tan sonados como Flamin’ Groovies Now o Jumpin’ in the Night . Además, tienen grandes hit mundiales como Teenage Head o Shake Some Action con los que esta banda californiana siguen estando en la cresta del éxito. Con su capacidad intacta para seguir tan frescos y con tanta energía como en sus mejores tiempos. Sala Stereo, Alicante.
Cita compartida de las bandas Jabato y Los Giros en Alicante
La banda madrileña Jabato y el grupo afincado en Elche Los Giros se unen en la sala El Búnker de Alicante este sábado a las 19 horas. Esta cita conjunta les lleva a compartir escenario para ofrecer una tarde de energía, fusionando estilos y sonidos tan diversos como el pop de guitarras crujientes, el freakbeat y el garage juvenil americano de los años sesenta. Jabato lo forman César a los mandos del proyecto, Marta a la batería y David al bajo. Por su parte, Los Giros lo componen Iván Fernández a la guitarra y voz, Asencio Ortiz al bajo, Tony Drama al teclado y Miguel Borja a la batería. Llegan para presentar su nuevo EP, Reina del Kathmandu y nuevos trabajos al ritmo del bullerengue. El Búnker, Alicante.
Tributo femenino a Led Zeppelin en Orihuela
Con una poderosa voz femenina, la banda Zed Leppelin Dyslexic Tribut ha consolidado una propuesta que va más allá del homenaje. El espectáculo del sábado a las 22.30 horas mantiene vivo el legado de Led Zeppelin desde una perspectiva propia, intensa y llena de personalidad, respetando la esencia del rock y con una gran fuerza en directo. La Granola, Orihuela.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un obrero de 55 años cae desde cinco metros de altura en una obra de La Vila Joiosa
- Qué fue de las discotecas míticas de la 'Ruta del Bakalao' alicantina y cuáles siguen abiertas
- Eliminan el mural de la avenida Benito Pérez Galdós en Alicante sin el consentimiento del artista
- Retenciones en la A-70, niebla en la A-31 y varios accidentes complican el tráfico en Alicante este jueves
- Herido grave un peatón al ser atropellado en el centro de Alicante tras colisionar dos vehículos
- Movilización multitudinaria en Alicante a favor de Ceuta y con insultos contra Pedro Sánchez: “Queremos una respuesta a la altura”
- La red del TRAM de Alicante no se podrá ampliar hasta que se termine la estación intermodal
- Los coches usados en el robo del Tesoro de Villena llevaban matrículas sustraídas en Sax