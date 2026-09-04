El rock clásico y underground conquista Alicante

La gira de The Flaming Groovies llega a la sala Stereo

El grupo estadounidense The Flaming Groovies hace parada en Alicante este viernes a las 22 horas en la sala Stereo. Su gira mundial les lleva por Estados Unidos y Europa para celebrar 60 años en los escenario, seis décadas fusionado estilos y sonidos tan diversos como el rock clásico, el power pop y algo de punk que les ha convertido en un grupo de culto seguido y admirado por todo tipo de públicos. En sus cominenzos, siempre estaban al margen de las modas dominantes. Esa independencia les permitió atravesar décadas sin perder una identidad propia, incluso cuando sus coordenadas musicales fueron cambiando.El grupo lo forman Cyril Jordan, creador y guitarra, Tony Sales batería, Atom Ellis al bajo y Sean Fitzsimmons y Miki Rogulj también en las guitarras. Con una trayectoria tan extensa han tenido trabajos tan sonados como Flamin’ Groovies Now o Jumpin’ in the Night . Además, tienen grandes hit mundiales como Teenage Head o Shake Some Action con los que esta banda californiana siguen estando en la cresta del éxito. Con su capacidad intacta para seguir tan frescos y con tanta energía como en sus mejores tiempos. Sala Stereo, Alicante.

The Flaming Groovies este viernes en Alicante. / INFORMACIÓN

Cita compartida de las bandas Jabato y Los Giros en Alicante

La banda madrileña Jabato y el grupo afincado en Elche Los Giros se unen en la sala El Búnker de Alicante este sábado a las 19 horas. Esta cita conjunta les lleva a compartir escenario para ofrecer una tarde de energía, fusionando estilos y sonidos tan diversos como el pop de guitarras crujientes, el freakbeat y el garage juvenil americano de los años sesenta. Jabato lo forman César a los mandos del proyecto, Marta a la batería y David al bajo. Por su parte, Los Giros lo componen Iván Fernández a la guitarra y voz, Asencio Ortiz al bajo, Tony Drama al teclado y Miguel Borja a la batería. Llegan para presentar su nuevo EP, Reina del Kathmandu y nuevos trabajos al ritmo del bullerengue. El Búnker, Alicante.

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Tributo femenino a Led Zeppelin en Orihuela

Con una poderosa voz femenina, la banda Zed Leppelin Dyslexic Tribut ha consolidado una propuesta que va más allá del homenaje. El espectáculo del sábado a las 22.30 horas mantiene vivo el legado de Led Zeppelin desde una perspectiva propia, intensa y llena de personalidad, respetando la esencia del rock y con una gran fuerza en directo. La Granola, Orihuela.