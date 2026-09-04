The Liverpool Band: 30 años sonando como los Beatles desde Crevillent

"Somos una banda tributo, pero al final te sientes un poco beatle". Quien habla es Chema Lledó, que en el escenario se convierte en John Lennon dentro de la banda que canta a los Beatles creada en 1997 en Crevillent, que el próximo año celebra treinta años en activo homenajeando a los cuatro de Liverpool casi con los mismos integrantes desde su creación.

Junto a Chema, Jorge Aniorte (en el papel de Paul McCartney) al bajo, Iván Martínez (Ringo Starr) a la batería, y Juan Antonio Juárez (George Harrison) a la guitarra conforman The Liverpool Band, una de las bandas tributos más longevas del país, que ha actuado en dos ocasiones en la popular The Cavern (en 2011 y 2016) y que prevé coronar su 30 aniversario, de nuevo, en ese mismo escenario que catapultó a The Beatles.

El grupo, integrado en su mayoría por profesores de música entre los 45 y los 50 años, sigue dando rienda suelta a su pasión beatleiana ofreciendo una media de 40 a 50 conciertos al año y calculan que habrán superado las 2.000 actuaciones desde que comenzaron a emular su música, que ya es más de los que los Fabulosos Cuatro (Fab Four) tuvieron tiempo de dar en una década.

The Liverpool Band / INFORMACIÓN

"Es algo de lo que no hemos sido muy conscientes, del paso del tiempo. Empezamos hace nada con veinte años y ya tenemos cincuenta. Hemos vivido muchas cosas buenas con los Beatles", apunta Lledó, que asegura que la pasión por sus canciones no ha decrecido en este tiempo.

"Ser fan viene de serie, es la base, y ayuda mucho en el plano teatral, no solo musical, en el escenario", destaca el alter ego de Lennon, que señala que The Liverpool Band se viste como la banda original en sus inicios, tocan con la misma marca de instrumentos e incluso llevan los mismos amplificadores VOX de los años 60. "Eso hace que cada uno asuma su papel y que al final tengas los mismos gestos, además de acompañar mejor la parte musical. Al final Lennon era más sarcástico, George más tranquilo, Ringo más divertido y Paul más relaciones públicas y algo así hacemos. Nosotros decidimos ser un tributo puro con nuestro toque y eso nos lo reconoce la gente".

Aunque conocen las 208 canciones que firmaron los Beatles, no todas las han llevado al directo, "nos centramos sobre todo en la primera época, más rock and roll, porque a ver cómo reproduces una orquesta sinfónica, aunque a veces hemos llevado a un teclista. Pero si ya es difícil coincidir y ponerse de acuerdo entre cuatro, con cinco, más aún", bromea, tras añadir que "no somos muy partidarios de llevar bases, pero sí algún instrumento más o alguna sorpresa".

Pese a todo, su repertorio alcanza unos cien temas aunque no pueden faltar "ciertos hits que la gente espera y que a nosotros también nos apetecen, como She loves you, Twist and Shot o Let it be", pero depende del público y del tipo de actuación, ya que ellos pueden llegar a tocar en carnaval, en una boda, en fiestas temáticas o en conciertos ordinarios. Uno de sus preferidos es el que hacen sobre la azotea de El Claustro, en pleno casco histórico de Alicante, en el cierre del festival Otoño Fotográfico.

Aunque no se cansan de cantar los clásicos "también intentamos cambiar el repertorio y meter temas nuevos, por el público y por nosotros, y a veces tocamos temas que han hecho ellos en solitario, como Band on the run, Real Love o Got My Mind Set on You". Entre sus preferencias figuran las canciones con armonías vocales, la época psicodélica y el rock and roll, pero siempre actúan en función de quien está enfrente, que no siempre es un público predeterminado enamorado de los Beatles, "aunque al final somos músicos y tienes que hacerlo igual de bien, toques lo que toques, y da igual que lo hagas ante 20 personas que ante 2.000. Lo importante es pasarlo bien e intentar que la gente sienta lo mismo".

Instrumentos del grupo The Liverpool Band, similares a los de The Beatles / INFORMACIÓN

Concierto en La Vila antes de la gira

Conocidos también entre el público internacional, han sido invitados también a participar en festivales europeos como Beatles Day que se celebra en Mons (Bélgica) o en la Beatles Night francesa, celebrada en Lille y la última vez que asistieron a la International Beatleweek de Liverpool ofrecieron ocho conciertos.

Por ello, para el 30 aniversario se han propuesto iniciar una gira nacional y europea de conciertos que pretende culminar en The Cavern y, como aperitivo, ofrecerán un avance de su espectáculo Love for The Beatles – From Love Me Do to Now and Then en Roger’s Temple (La Vila Joiosa) el próximo 14 de noviembre, con más de dos horas de beatlemanía y alrededor de treinta canciones convertidas ya en clásicos.