Los Waterboys, de la big music a la big big music

Este jueves los Waterboys demostraron una vez más su compromiso con la música en el impecable Roig Arena. Pocos músicos se atreven a dejar atrás las fórmulas que les han funcionado en pos de una inquietud artística y muchos menos poseen la visión y el talento suficientes como para retornar de nuevo al camino del éxito. Mike Scott, líder de la banda, es una de esas personas.

En 1985, tras haber conquistado a la crítica (“The whole of moon” 1985, que sonó también al comienzo del repertorio), comenzó una peregrinación musical que lo llevó de Londres a Irlanda para sumergirse en los sencillos sonidos del folk céltico, con el inconfundible violín de Steve Wickham. Gracias a esta conversión, ayer, este Druída consagrado de 68 años, ofició con mano firme un preciso ritual pagano que permitió a los presentes elevarse y disfrutar de la música sin artificios en los tiempos del vocoder (la voz de Scott se mantiene jod***mente en forma) y el postureo.

Durante el show se escucharon temas como:

Don't Bang the Drum, Glastonbury Song, How Long Will I Love You?, A Girl Called Johnny y The Whole of the Moon, ¿Cómo no?

Después, tras un breve receso, se subió al escenario un artista invitado que no fue tratado conel debido respeto por los fanboys en el recinto: el americano Steve Earle.

Los que silbaron el algún momento, se podrían haber preguntado porqué Scott había invitado a tocar con su banda a esta leyenda de la música country-rock, pero no lo hicieron.

Steve tocó sus grandes éxitos:

Copperhead Road, Guitar Town, My Old Friend the Blues o I Ain't Ever Satisfied.

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Una gran velada.