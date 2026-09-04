Yarza: la alta cocina de las cosas simples

Que aquello que conocemos de sobra nos parezca extraordinario no es nada simple, es más, resulta bien complejo alcanzarlo. El protagonismo del lujo culinario y del alto standing se lo disputan restaurantes de alta cocina y los llamados de producto, tan de moda, los cocineros «de Alta Costura» abren restaurantes de producto y los buenos tradicionales dan muestras de platos trabajados con técnicas impropias. No hay cocinero, por creativo o michellin que sea, que no se haya probado con una croqueta o con una tortilla buscando lo sublime. Y utilizan la figura del gastrobar, para dar rienda tarbernera a su imaginación y de paso hacer caja. En estos tiempos, encontrar un sitio donde hay producto sin esnobismo, técnicas depuradas, y un buen hacer como el de la abuela de antes, es el paradigma a seguir, y ahí esta Yarza.

Manu Yarza llegó a la cocina después de abandonar Veterinaria y formarse en el CdT de Valencia. Pasó por las cocinas de Vicente Patiño y Raúl Aleixandre, maestros de los que aprendió técnica, oficio y respeto por el producto. Hoy resume su filosofía de forma bastante menos solemne: «Comprar bien y no fastidiarlo». Yarza no es un restaurante tradicional, pero tampoco un restaurante de relatos interminables. Utiliza conocimiento y técnicas de alta cocina para llevar platos reconocibles a su máxima expresión. Hay estética y contemporaneidad, pero siempre subordinadas al sabor.

La carta estable convive con numerosas sugerencias que dependen de lo que llega cada día al mercado. Ahí encontramos unos magníficos boquerones en vinagre, reconocibles pero afinados mediante una estupenda vinagreta y pequeños contrapuntos de tártara. Excelente el buñuelo de bacalao, ligero y perfectamente frito, con una brandada delicada, casi se me cae la lágrima. Y soberbio el mollete de papada ibérica y mozzarella trufada, pequeño, redondo, untuoso y exuberante, capaz de batirse con ventaja con muchos de esos baos que han colonizado las mesas. La croqueta de jamón ibérico es elegantísima y de extraordinaria cremosidad, aunque en nuestra visita llegó algo aceitosa, pequeño defecto que le restó la excelencia. Los tacos de merluza en tempura con salsa tártara explican perfectamente la cocina de Yarza: magnífico pescado, fritura precisa y una tártara digna de las mejores cocinas centroeuropeas. Sobre el papel, nada revolucionario. En la boca, un plato de diez. También domina la cuchara. Las pochas frescas con almejas de Carril ofrecen profundidad, delicadeza y producto soberbio. Cocina reconocible elevada por conocimiento y ejecución. Y siendo alicantino me quedaba una prueba inevitable: el arroz del senyoret. Grano fino, textura magnífica y un fondo de enorme intensidad. Lo mejor es dónde decide detenerse: justo en el límite en que un punto más de concentración empezaría a cansar y ocultar el arroz. Potente, profundo y sabrosísimo. En mi caso, decir que un arroz es extraordinario no constituye precisamente un cumplido menor. Los postres proporcionan otra sorpresa. Yarza entiende la diferencia entre pastelería y postre de restaurante, aquel pensado para culminar una comida y no para convertirse en una exhibición independiente. La crème brûlée podría comparecer en una buena mesa parisina: ortodoxa, cremosa y con su fina costra caramelizada. Divertidos y equilibrados los buñuelos de chocolate con caramelo salado y magnífico el melocotón, acompañado por un excelente helado.

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Manu, además, mira con atención hacia Alicante. Reconoce la fortaleza gastronómica de nuestra provincia, su cultura de producto y una clientela local y residencial que ha permitido crecer a restaurantes del litoral y de pueblos pequeños. Desde aquí podemos devolverle el cumplido: hay razones para viajar a Valencia y sentarse a su mesa. Yarza descubrió hace años, comiendo en Elkano, hasta dónde podía llegar un producto extraordinario cuando alguien sabía intervenir lo justo. Algo de aquello permanece en su cocina. Aquí hay mucha técnica precisamente porque casi nunca se ve. Quizá esa sea una de las formas más inteligentes de entender hoy la alta cocina: hacer extraordinarias las cosas simples de siempre.