Manzanares, triunfal regreso a Ronda
El torero alicantino firma una faena de menos a más ante un toro de Garcigrande
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El diestro alicantino cortó este sábado dos orejas al sexto toro de la tarde en la malagueña plaza de Ronda. Lo hizo con ejemplar del hierro de Garcigrande, algo falto de raza pero con nobleza y clase.
La faena del alicantino, de inspiración y mucho empaque, fue de menos a más siendo especialmente intensa en el epílogo, con un cambio de mano que enloqueció al público presente.
Lo mató de una estocada recibiendo que coronó su gran obra. Dos orejas indiscutibles en la goyesca de Ronda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multan con 200 euros a dos ambulancias mientras recogían a pacientes de diálisis en el Hospital de Elda
- Dos kilómetros de atasco en la A-31 a la altura del Pla de la Vallonga en Alicante
- Los coches usados en el robo del Tesoro de Villena llevaban matrículas sustraídas en Sax
- David, un joven sobre el Janteloven, la norma social no escrita de Noruega: “Muchos españoles tendrían problemas para adaptarse”
- Mecamodel, la 'tienda de los niños grandes', echa el cierre en Alicante
- Elche despide a Pedro Montore tras más de siete años como comisario de la Policía Nacional
- Herido grave un peatón al ser atropellado en el centro de Alicante tras colisionar dos vehículos
- Qué fue de las discotecas míticas de la 'Ruta del Bakalao' alicantina y cuáles siguen abiertas