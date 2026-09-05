Manzanares, triunfal regreso a Ronda

El diestro alicantino cortó este sábado dos orejas al sexto toro de la tarde en la malagueña plaza de Ronda. Lo hizo con ejemplar del hierro de Garcigrande, algo falto de raza pero con nobleza y clase.

La faena del alicantino, de inspiración y mucho empaque, fue de menos a más siendo especialmente intensa en el epílogo, con un cambio de mano que enloqueció al público presente.

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Manzanares en Ronda / EP

Lo mató de una estocada recibiendo que coronó su gran obra. Dos orejas indiscutibles en la goyesca de Ronda.