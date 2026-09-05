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Manzanares, triunfal regreso a Ronda

El torero alicantino firma una faena de menos a más ante un toro de Garcigrande

Manzanares en Ronda

Manzanares en Ronda / EP

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José Germán Estela

José Germán Estela

Alicante

El diestro alicantino cortó este sábado dos orejas al sexto toro de la tarde en la malagueña plaza de Ronda. Lo hizo con ejemplar del hierro de Garcigrande, algo falto de raza pero con nobleza y clase.

La faena del alicantino, de inspiración y mucho empaque, fue de menos a más siendo especialmente intensa en el epílogo, con un cambio de mano que enloqueció al público presente.

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Lo mató de una estocada recibiendo que coronó su gran obra. Dos orejas indiscutibles en la goyesca de Ronda.

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